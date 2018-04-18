Ciciş kardeşler kavga etti

Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL,(DHA) CİCİŞ kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'deki evinde kavga etti. Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Olay Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. KAVGADA İKİ KARDEŞ YARALANDI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa bindirilen iki kardeş Ulus'taki özel bir hastaneye gitti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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