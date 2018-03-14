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Çift gökkuşağı izleyenleri büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

Denizli’de akşam saatlerinde yağmur sonrası oluşan çift gökkuşağı görenleri büyüledi.Denizli’de akşamüstü yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, parlaklığı ve canlılığı ile izleyenleri büyüledi.

Denizli’de akşam saatlerinde yağmur sonrası oluşan çift gökkuşağı görenleri büyüledi.
Denizli’de akşamüstü yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, parlaklığı ve canlılığı ile izleyenleri büyüledi. Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çekilen videoda çift gökkuşağı da dikkat çekti. Telefonu ile bu anı kaydeden bir vatandaş, gökkuşağını hayranlıkla izledi.

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