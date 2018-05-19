HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çift motorlu uçak gövde üzerine indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

ADANA Havalimanı’nda Pilot Süleyman Doğan’ın kullandığı çift motorlu Piper Seneca 3 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yaptı.

Çift motorlu uçak gövde üzerine indi

Tolga ÖZBEK/ADANA (DHA)- ADANA Havalimanı’nda Pilot Süleyman Doğan’ın kullandığı çift motorlu Piper Seneca 3 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yaptı. İki yolcu ve bir pilotun bulunduğu uçakta hafif maddi hasar meydana geldi.
Adana Havalimanı'na saat 11.30 sıralarında Aresti Havacılık işletmesindeki Piper Seneca 3 tipi uçakla Pilot Süleyman Doğan iniş için son yaklaşmaya girdi. İniş takımlarını açan pilot, tekerleklerin kilitlendiğini yanan üç yeşil ışıkla gördü. Ancak meydana gelen teknik arıza nedeniyle iniş takımları kilitlenmemişti. Uçağın piste oturmasıyla iniş takımları katlandı ve çift motorlu uçak gövde üzerinde sürüklenmeye başladı.
Pilot Doğan, TC-ASN tescilli uçağı pist içinde durdurmayı başardı. Havalimanı itfaiyesi ve ARFF kurtarma ekipleri pilot ve iki yolcu uçağı terk ederken pistte güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Çift motorlu uçak gövde üzerine indi

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralıHafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.