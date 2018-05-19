Çift motorlu uçak gövde üzerine indi

Tolga ÖZBEK/ADANA (DHA)- ADANA Havalimanı’nda Pilot Süleyman Doğan’ın kullandığı çift motorlu Piper Seneca 3 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yaptı. İki yolcu ve bir pilotun bulunduğu uçakta hafif maddi hasar meydana geldi.

Adana Havalimanı'na saat 11.30 sıralarında Aresti Havacılık işletmesindeki Piper Seneca 3 tipi uçakla Pilot Süleyman Doğan iniş için son yaklaşmaya girdi. İniş takımlarını açan pilot, tekerleklerin kilitlendiğini yanan üç yeşil ışıkla gördü. Ancak meydana gelen teknik arıza nedeniyle iniş takımları kilitlenmemişti. Uçağın piste oturmasıyla iniş takımları katlandı ve çift motorlu uçak gövde üzerinde sürüklenmeye başladı.

Pilot Doğan, TC-ASN tescilli uçağı pist içinde durdurmayı başardı. Havalimanı itfaiyesi ve ARFF kurtarma ekipleri pilot ve iki yolcu uçağı terk ederken pistte güvenlik önlemi aldı.

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