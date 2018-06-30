HABER

Çiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, yaralı olarak buldukları sokak köpeğini tarım aracının kasasına koyarak veterinere götürdü.

Çiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar köyünde yaşayan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, yaralı olarak buldukları sokak köpeğini tarım aracının kasasına koyarak veterinere götürdü.
Köyde çiftçilik yapan Vildan ve Galip Başyiğit çifti, ormanlık alanda zaman zaman besledikleri sokak köpeğinin yaralı olduğunu fark etti. Galip Başyiğit, köpeği tarım aracının kasasına koyarak ilçe merkezine götürdü. Köpek, Gönülden Hayvanseverler Derneği'nin desteğiyle veterinere götürülerek tedaviye alındı. Galip Başyiğit, köpeği bulduktan sonra veterinere götürdüklerini belirterek, "Köpek her zaman olduğu yerde yoktu. Aradık, yol kenarında büzün içinden çıktı. Köpeğe tam manasıyla ne olduğunu bilemiyorum. Tahmin ediyorum araba vurmuş, üzerinden geçmiş. Bizden başka ilgilenen yok. Bir de kardeşimin hanımı var hayvanlarla ilgilenen. Köylülerimiz bizi kınıyor köpekleri beslediğimiz için" dedi.
Gönülden Hayvanseverler Derneği Başkanı Belgin Alcan, köpeğin 6 yavrusu bulunduğunu söyleyerek, "Ülkemizin böyle insanlara çok ihtiyacı var. Son günlerde bu hayvanlara yapılan şiddet, kötü muameleler öyle ayyuka çıktı ki böyle müstesna insanların bulunduğunu görmek bizi umutlandırdı, geleceğe güvenimizi arttırdı. Çok mutlu hissediyorum. Dün geceden beri nasıl yardımcı olabiliriz diye çırpınıyorum, uyumuyorum. Sayfamızda paylaştık, yardımcı olmak isteyen çıktı. Tedavisinin ardından bakımını bir arkadaşımız yapacağını söyledi. Ona ve Galip beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, köpeğin kanında enfeksiyon ve omuriliğinde zedelenme olduğunu belirterek, "İlk yapacağımız iş enfeksiyonu temizlemek olacak. Ardından kan değerlerini yükseltmek için biraz daha iyi besleyeceğiz. Bunun takibini yapacağız. İlaç tedavisi yapacağız. Röntgenini çektik, kalça bölgesinde, bacaklarda kırık yok. Ayak bölgesinde sürtünmeye bağlı deri aşınmış. Bu bölgeye antibiyotik tedavisi uygulayıp kurutacağız. Bacaklarda hissimiz var, omurgada bir miktar kayma var. Buna bağlı olarak bir his kaybı var. Operasyonla düzelebilecek bir şeye benziyor ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber olduÇiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber olduÇiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber olduÇiftçi çift, yaralı sokak köpeği için seferber oldu

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
Tunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık projeTunceli'de doğa sporları ve turizmi için 2 milyon liralık proje
Dedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdiDedesi ve amcasıyla üniversite sınavına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.