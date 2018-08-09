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Çiftçi için hasat, leylekler için av zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde leylekler, biçerdöverle yapılan nohut hasadı sırasında tarlaya inerek kaçışan böcekleri avlıyor - Tarla sahibi Onursal Turgut: - "Leyleği yerde ilk defa gördüm. Havada görmüştüm ama bu kadar çoğunu ilk defa tarlada gördüm"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da biçerdöverle nohut hasadı yapılırken tarlaya inen leyleklerin haşere avı ilginç görüntüler oluşturdu.

Göç zamanları dışında kalabalık gruplar halinde pek görülmeyen leylekler, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yeniköy'de, nohut hasadı sırasında yükseklerdeki yuvalarından besinlerini karşılamak için tarlaya iniyor.

Çiftçi Onursal Turgut'un biçerdöverle nohut hasadı yaptırdığı sırada tarlaya inen leyleklerin kaçışan böcekleri avlaması drone ile görüntülendi.

Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli geçen bir yılın ardından hasada başladıklarını söyledi.

Leyleklerin verimin sembolü olduğuna inandıklarını dile getiren Turgut, "Bu toprakların altında ve üstünde o kadar çok canlı var ki leylekler de bundan yararlanıyor." dedi.

Leyleklerin tarladaki ziyafetinin doğanın ekolojik döngüsü içerisinde güzel bir görüntü olduğunu anlatan Turgut, "Leyleği yerde ilk defa gördüm. Havada görmüştüm ama bu kadar çoğunu ilk defa tarlada gördüm." diye konuştu.

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Diyarbakır drone hasat leylek

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