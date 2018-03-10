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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:04 | Son Güncelleme

Amasya’da sahne deneyimi olmayan bir grup çiftçi kadın, buzağı ölümlerini önlemeye yönelik bakanlığın çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla tiyatro oyununda rol aldı.Amasya il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün düzenlediği genç çiftçi uygulamalarına katılıp bir dizi eğitim aldıktan sonra yetkililerin önerisi üzerine ‘Çiftçi kadınlar sahnesi’ tiyatro grubunda buluşan 9 kadın çiftçi, yönetmen Mehmet Hopal’dan aldıkları eğitim sonrası Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen ‘seradan sahneye’ adlı iki bölümlük oyunda izleyicinin karşısına çıktı.Köy yaşamından kesitlerin yanı sıra buzağı kayıplarının önlenmesi amaçlı çalışmaları kapsayan 2018 buzağı yılı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal teşvik ve desteklemelerinin de aktarıldığı oyunu başarıyla sahneleyen kadınlar izleyiciden tam not aldı.Kocası muhtar olduğu için muhtar eşi rolünü gerçek şekilde oynadığını belirten Aksalur köyünden 4 çocuk annesi Sultan Şilli, "Önce genç çiftçi olduk.

Amasya’da sahne deneyimi olmayan bir grup çiftçi kadın, buzağı ölümlerini önlemeye yönelik bakanlığın çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla tiyatro oyununda rol aldı.
Amasya il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün düzenlediği genç çiftçi uygulamalarına katılıp bir dizi eğitim aldıktan sonra yetkililerin önerisi üzerine ‘Çiftçi kadınlar sahnesi’ tiyatro grubunda buluşan 9 kadın çiftçi, yönetmen Mehmet Hopal’dan aldıkları eğitim sonrası Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen ‘seradan sahneye’ adlı iki bölümlük oyunda izleyicinin karşısına çıktı.
Köy yaşamından kesitlerin yanı sıra buzağı kayıplarının önlenmesi amaçlı çalışmaları kapsayan 2018 buzağı yılı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal teşvik ve desteklemelerinin de aktarıldığı oyunu başarıyla sahneleyen kadınlar izleyiciden tam not aldı.
Kocası muhtar olduğu için muhtar eşi rolünü gerçek şekilde oynadığını belirten Aksalur köyünden 4 çocuk annesi Sultan Şilli, "Önce genç çiftçi olduk. Sonra sertifika aldık. Şimdi de tiyatrocu olduk" dedi.
Performansıyla dikkat çeken oyunculardan Taşova Gembükü köyünden Burcu Yılmaz da, "Sahnenin tozunu yuttuk. Çok mutluyuz" diye konuştu.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin ile Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Av. Sema Kendirci Uğurman’ın da aralarında olduğu izleyiciler tiyatrocu çiftçi kadınları kutladı.

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede

Çiftçi kadınlar buzağılar için sahnede
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