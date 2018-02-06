Çiftçi’den birlik ve beraberlik mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, devam eden Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde birlik ve berberlik mesajında bulundu. Operasyon çerçevesinde Şanlıurfa’nın 2 şehit verdiğini sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, “Gün bir ve diri olma günüdür. Yüce Rabbim iç ve dış mihraklara karşı ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Şanlıurfalı Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamasında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Çiftçi, “Gerek içeride gerekse dışarıda terör odaklarına karşı gösterilen mücadele devam ediyor ve edecektir. Böylesine bir süreçte tüm vatandaşlarımız şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatan için birlik içerisinde olmalı ve ülkemizin bekası için uğraş vermelidir” şeklinde konuştu.

Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmak isteniyor

Tüm sivil toplum kuruluşu ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarında da aynı ifadeleri kullanan Çiftçi, “Bir kahramanımızı daha yani şehidimiz Muhammed Cihangir Çubukçu’yu Peygamber Efendimizin yanına uğurladık. Bu vatan toprakları birçok bedel ödüyor. Bu vatan birçok mücadeleye konu oldu, birçok bedel ödedi, her karışı şehit kanlarıyla sulandı ve bundan sonra da sulanacak. Üzerimizde ülke olarak çok büyük oyunlar var. Bu topraklara ait olmayan, Müslüman olmayan ve hissimizi, inancımızı, değerlerimizi taşımayan, bin kilometrelerce öteden bu topraklar üzerinde planlar kuran ülkeler var. Bu bize neyi göstermeli, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, ümmet olduğumuzu, insan olduğumuzu, her nefsin bir gün ölümü tadacağını ve dolaysıyla daha fazla kenetlenmemiz, sevgi, ahlakı, kuralı, saygıyı, hep birlikte yaşama anlayışını geliştirmesini gösteriyor. Tekrardan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, şehrimizin ve ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.