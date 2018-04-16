Çiftçiden öz eleştiri: Suyu bitmeyecek gibi kullandık

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da merkeze bağlı 7 köyü besleyen barajın yağış olmayınca yeterli suyu toplayamaması nedeniyle bu köylerde pancar ekimi yapılamadı. Çiftçilerden Kerim Bakır, suyu bitmeyecek gibi kullandıklarını belirterek, "Şimdi de Medine fukaraları gibi yağmur bekliyoruz" dedi.

Burdur'da kış dönemi yeterli yağış olmaması, mevcut suyun da kontrolsüz kullanılması pancar üreticisini olumsuz etkiledi. Özellikle merkeze bağlı Karaçal, Yarıköy, Yazıköy, Akyaka, Hacılar, Yassıgüme ve Düğer köylerinin tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı Karaçal Barajı'nda yeterli su seviyesine ulaşılamayınca bölgedeki üreticiler de ekim yapamadı. Geçen dönem 3 bin dekardan yaklaşık 30 bin ton pancar üretilen 7 köyde, bu yıl pancar üretimi yapılamayacak. Üreticiler ise bu ay bölge yeterli yağmur alırsa silajlık mısır ekecek.

'SUYU ÇOK KONTROLSÜZ KULLANDIK'

Merkeze bağlı Yassıgüme köyünde pancar üretimi yapan Kerim Bakır, "Bu yıl pancar ekimi yapamadık. Yağış olup da Karaçal Barajı yeterli seviyeye ulaşırsa silajlık mısır ekebileceğiz. Yağış olmazsa mısır da ekemeyeceğiz ve tarlalarımız bu yıl boş kalacak. Suyu çok kontrolsüz kullandık, hiç bitmeyecek gibi davrandık. Suyu tarlaya saldık, gezmeye gittik. Çok sulamakla çok mahsul alacağımızı düşündük; ama su geldi, gitti. Koskoca barajın dibi göründü. Şimdi de Medine fukaraları gibi yağmur yağsın diye bekliyoruz. Yağmur yağarsa yüzümüz güler. Hepimizin banka kredileri var, üretime güvenerek traktör aldık, ekipman aldık. Üretim yapamazsak ödemelerde de zorlanacağız" diye konuştu.

'BU YIL İŞİMİZ ZOR'

Üretici Remzi Macit ise "Bu yıl kış yağışlı geçmeyince barajımız kurudu. Pancar ekimi yapamadık. Bu ay yeterince yağmur yağıp, barajımız dolmazsa işimiz çok zor. Kredi borcu olmayan çiftçi çok az. Mısır ekemeyince hayvan yemlerimizi de parayla alacağız. Mısır ekip, kilogramını 15 kuruşa mal ettiğimiz silajı 30 kuruşa satın alacağız. 30 kuruşa mal ettiğimiz yoncayı, 70 kuruşa alacağız. Bu yıl işimiz zor" dedi.

'YAĞIŞLAR OLMAYINCA BARAJ KURUDU'

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ise mevsimsel değişiklikler nedeniyle bölgede yeterli yağış olmadığını belirtip, şunları söyledi:

"Karaçal Barajı'nın sınırları içerisinde Karaçal, Yarıköy, Yazıköy, Akyaka, Hacılar, Yassıgüme ve Düğer'den oluşan 7 köyümüz var. Köylülerimiz barajda suyun hiç bitmeyeceğini düşünerek, yaptıkları yanlış sulama uygulamaları nedeniyle oluşacak mağduriyeti göremedi. Bölgede ekili alan 55 bin dekar, bunun 38 bin dekarı 2017'de sulandı. Bölgedeki üreticilerimiz yıllık 15 milyon ton su kullanarak, son 3 yılda 45- 50 milyon ton su kullandı. Barajın su kapasitesi ise 60 milyon tondur. Yağışlar da olmayınca baraj kurudu."

'7 KÖYDE YAPILAMADI'

Burdur Şeker Fabrikası'nın çalışma alanı içinde, 105 bin dekarlık alanda pancar ekimi yapıldığını aktaran Demir, "Bunun 18 bin dekarı Sandıklı'da, kalan kısmı da Burdur'da üretiliyor. Pancar, su bitkisi. Karaçal Barajı'ndaki su kapasitesinin sulamaya verilmeyecek kadar az olması nedeniyle pancar üretimi bu yıl bu 7 köyde yapılamadı. Geçen dönem o bölgede 3 bin dekardan 30 bin ton pancar alınıyordu. Bu yıl olmayacak. Şeker pancarı üretiminde önemli bir alanı kaybetmiş durumdayız. Karaçal, Yarıköy, Yazıköy, Akyaka, Hacılar, Yassıgüme ve Düğer'de pancar ekemeyen köylülerimiz silajlık mısır ekim dönemini bekliyor fakat o da su isteyen bir bitki olduğu için onun da ekimi olmaz. Silajlık mısır büyükbaş hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Mısır da ekemeyen köylümüz yemi de parayla satın alır duruma gelecek. Çiftçimizi zor günler bekliyor" diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL SULU TARIM YAPILAMAYACAĞINI GÖSTERİYOR'

Bu duruma gelinmesinde sulama birliklerinin de hatası olduğunu savunan Başkan Demir, "Suyu açıp denetimini yapamadılar. Su insanlığın geleceğidir. TBMM'de bir yasa çıkarılarak su birliklerinin çalışma alanları kısıtlanıp DSİ'ye yetki verilir onlar da iyi denetim yaparsa birkaç yıl içerisinde sorun çözülür. Bu durum önümüzdeki yıl da kolayca çözülemez. Allah'tan ümit kesilmez ama durum birkaç yıl bölgede sulu tarımın yapılamayacağını gösteriyor. 7 köyde çiftçilerimiz bu yıl tarlalarına hiçbir şey ekemeyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl ise mecburen hububata dönecekler. Arpa, buğday, çavdar ekecek. Sulanabilir durumda olan alanlara da hayvanları için çok fazla olmamak kaydıyla yonca ekmelerini tavsiye ediyorum. Yonca çok su tüketen bir bitki değildir. Başka alternatifleri yok" dedi.