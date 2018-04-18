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Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Yozgat'ta bir çiftçi, erken ürün almak için ektiği tarlasındaki sebze fidelerini hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor

Yozgat'ta bir çiftçi, erken ürün elde etmek için ektiği tarlasındaki sebze fidelerini, hurdacılardan aldığı pet şişelerle korumaya aldı.

Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik plastik şişelerle zira dona karşı koruyor.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yöntemi internette hobi bahçesi yapanlardan gördüğünü ve uyguladığını söyledi.

Tarlasının iki dönümüne sebze ektiğini anlatan Kılıç, "Sera yapmanın veya sebzenin üzerini örtmenin maliyeti yaklaşık 3 bin lira tutarken, hurdacılardan 5 litrelik 3 bin pet şişeyi 500 liraya aldım." dedi.

Kılıç, köylerinde sebze ekiminin 25 Nisan'dan itibaren yapıldığını dile getirerek, "Daha erken ürün almak için ben 25 Mart'ta ekim yaptım, bu nedenle pet şişeyle korumaya aldım. Şu anda sebzeler büyüyor, don olmasına rağmen zarar görmedi. Mayıs'ın 10'unda da pet şişeleri tekrar alacağım. Bu yıl ilk defa denedim, başarılı olursam her zaman yaparım." diye konuştu.

Yozgat'ta iki gün önce yaşanan zirai donun ceviz ağaçlarını vurduğunu aktaran Kılıç, pet şişeyle korunan sebze fidelerinin ise soğuktan etkilenmediğini ifade etti.

Kılıç, tarlasında damla sulama yöntemi kullandığını da sözlerine ekledi.

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Koruma pet şişe Yozgat zirai don

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