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Çiftçiler bölgelerinin hava durumunu anlık öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Özünlü: - "Tarımsal üretimle ilgili olan kurum, kuruluş ve kişilere daha iyi hizmet verebilmek ve istenen bilgilere çok kısa sürede ulaşılmasını sağlamak amacıyla, internet ortamından veri aktarma sistemini hizmete soktuk"

Meteoroloji 9. Bölge Müdürü Mustafa Özünlü, tarımsal üretimde meteorolojik verilerin son derece önemli olduğunu belirterek, yeni sistemle çiftçilere bölgelerine göre anlık hava durumlarını hızlı bir şekilde iletebileceklerini söyledi.

Özünlü, Çubuk Ziraat Odası'nda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısında, Ankara'da 45 istasyondan anlık veriler aldıklarını ifade ederek, sistemden yararlanan çiftçilerin sürprizlerle karşılaşma oranının yok denilecek kadar az olduğunu vurguladı.

Tarımsal üretimde meteorolojik verilerin son derece önemli olduğunu kaydeden Özünlü, yeni sistemde çiftçilere bölgelerine göre anlık hava durumlarını hızlı bir şekilde iletebildiklerini söyledi.

Özünlü, çiftçilerin istedikleri bilgiye anında ulaşabildiğini ifade ederek, "Tarımsal üretimle ilgili olan kurum, kuruluş ve kişilere daha iyi hizmet verebilmek ve istenen bilgilere çok kısa sürede ulaşılmasını sağlamak amacıyla, internet ortamından veri aktarma sistemini hizmete soktuk. Türkiye Meteoroloji Arşiv Sistemi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü birimleri tarafından elde edilen meteorolojik verilerin arşivlenmesi ve sunumu için geliştirilmiş bir sistemdir. Artık bundan sonra bütün çiftçilerimiz, araştırmacılar ve üniversitelerimiz sistem üzerinden anında istedikleri bilgilere ulaşabilecekler." dedi.

Zirai meteorolojik verilerin, ürün kalitesi ve rekoltesi için çok önemli olduğuna dikkati çeken Özünlü, "Tarımla uğraşanlar internet ortamında artık zirai tahmin raporuna detaylarıyla ulaşabilecekler. Zirai don, nem tahminleri, hasat zamanı tahmini, buğday verim tahminleri, toprak sıcaklığı gibi bilgilere artık internet ortamından sitemize girerek öğrenebilecekler. Amacımız en iyi ve sağlıklı meteorolojik verileri, en kısa sürede yayınlayarak, ilgililerin bu verilerden istifade etmesini sağlamaktır." diye konuştu.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de meteorolojik verilerin üyeleri için hayati önem taşıdığını belirterek, kendilerine gelen tüm uyarıları bundan sonra çiftçilere mesaj yoluyla iletebileceklerini aktardı.

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