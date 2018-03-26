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Çiftçiler sertifikalarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kırklareli Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği Eğitimi’ tamamlandı.Süt Sığırı Yetiştiriciliği Eğitimini tamamlayan çiftçilere Eğitim Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim Mehmet Bulduk tarafından eğitim verildi.23 çiftçiye sertifika dağıtım töreninde İl Müdürü Ümit Ortan, İl Müdür Yardımcısı Süleyman Diril ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar tarafından kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikaları verildi.

Çiftçiler sertifikalarına kavuştu

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kırklareli Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği Eğitimi’ tamamlandı.
Süt Sığırı Yetiştiriciliği Eğitimini tamamlayan çiftçilere Eğitim Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim Mehmet Bulduk tarafından eğitim verildi.
23 çiftçiye sertifika dağıtım töreninde İl Müdürü Ümit Ortan, İl Müdür Yardımcısı Süleyman Diril ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar tarafından kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikaları verildi.

Çiftçiler sertifikalarına kavuştu

Çiftçiler sertifikalarına kavuştu

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