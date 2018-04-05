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Çiftçilere kara buğday tohumu dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çiftçilere kara buğday tohumu dağıtıldı.İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz temin edilen 800 kilo kara buğday tohumu Mudanya’nın Çayönü Mahallesi’nde 18 çiftçiye 103 dekar alana ekilmek üzere dağıtıldı.

Çiftçilere kara buğday tohumu dağıtıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çiftçilere kara buğday tohumu dağıtıldı.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz temin edilen 800 kilo kara buğday tohumu Mudanya’nın Çayönü Mahallesi’nde 18 çiftçiye 103 dekar alana ekilmek üzere dağıtıldı. Glutensiz un tüketmek zorunda kalan çölyak hastalarının yanı sıra diyet yapan vatandaşlar tarafından da tercih edilen kara buğday üretiminin artırılması için 18 üreticiye ücretsiz tohum dağıtıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Ahmet Takunyacı, ziraat mühendisleri ve Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin iştirakiyle tohumlar çiftçilere teslim edildi. Tohumların ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çayönü çevresinde toprakla buluşturulacağı kaydedildi. Kara buğday tohumları önümüzdeki günlerde 103 dekarlık bir sahaya ekilecek. Kar abuğdayın çiçeklenme dönemi uzun olduğundan arıcılıkla uğraşan yetiştiriciler de dolaylı olarak bundan faydalanmış olacak. Kara buğdaydan ortalama dekar başına 100-140 kilo arasında verim bekleniyor.

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