"Çiftçilere verilen eğitim fındık verimini yüzde 30 arttırdı"

Ferrero Tarım Türkiye Direktörü Ersin Arısoy, "Toplam 35 bine yakın çiftçimize eğitim verdik. Geçen seneki sonuçlarımıza göre yüzde 30'a yakın verim artışı sağladık." dedi.
Bir otelde düzenlenen iftarda gazeteciler ile bir araya gelen Arısoy, firmalarının Türkiye’deki fındık üreticilerine yönelik çalışmalarına değindi.
Türkiye'de yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Arısoy, "Bu faaliyetler kapsamında toplam 35 bine yakın çiftçimize eğitim verdik. Son 2 senedir de 12 bin 500 civarında çiftçimizi arazisinde ziyaret ederek tarımsal faaliyetlerden ve sosyal uygulamalardan bilgilendirdik. Geçen seneki sonuçlarımıza göre yüzde 30'a yakın verim artışı sağladık." dedi.
Firmalarının Türkiye'den ciddi miktarda fındık aldığını dile getiren Arısoy, şöyle devam etti:
"Bu bizim için en gurur verici nokta. Kalite bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Firmamız, Türkiye’den çok ciddi miktarda fındık alıyor ve buna bağlı olarak Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye’de faaliyetlerimiz ve satın almalarımız devam ediyor. Bu nedenle Türkiye’deki fındığın sürdürülebilir olması, gelecek nesillere aktarılıyor olması, kalitesinin taviz vermeden devam ediyor olması bizim için çok önemli."
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