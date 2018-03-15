Çifte ajan olayında Fransa da Rusya'ya tedbire hazırlanıyor

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın İngiltere'de zehirlenmesi olayıyla ilgili Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını bildirdi.

Macron, bir ziyaret için bulunduğu Indre-et-Loire bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Skripal ve kızına düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadığını yineleyerek, bu olayda tüm verilerin Rusya'nın sorumlu olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada ise Macron'un sabah saatlerinde İngiltere Başbakanı Teresa May ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, hafta başından itibaren İngiliz yönetiminin olayla ilgili tüm gelişmeler ve yapılan incelemeler hakkında Fransa'yı bilgilendirdiği ifade edilerek, bu verilerin saldırıda Rusya'nın sorumluluğu bulunduğunu gösterdiği belirtildi.

"Fransa, İngiltere'nin olayın başka makul bir açıklaması olamayacağı konusundaki yargısını paylaşıyor ve bir kez daha müttefiki ile dayanışma içinde olduğunu bildiriyor." ifadeleri yer alan açıklamada ayrıca Fransa ve İngiltere'nin bu olaya verilecek yanıtta Avrupa ve Transatlantik birliği göz önünde bulundurularak aynı düşünceleri paylaştığı vurgulandı.