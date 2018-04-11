HABER

Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Skripal'in kızı Yulia Skripal: - "Şu anda hizmetlerinden (Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin) faydalanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlarla nasıl iletişim kurabileceğimi biliyorum" - "En önemlisi, güvendeyim ve zaman ilerledikçe kendimi daha iyi hissediyorum" - "Ancak basına tam bir röportaj vermek için henüz yeterince güçlü değilim. Bunu bir gün yapmayı umuyorum"

LONDRA (AA) - Çifte ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal, şu anda Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin hizmetlerinden faydalanmak istemediğini bildirdi.

İngiliz polisinden Yulia'nın durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç kadının halen İngiliz polisinden destek almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Yulia Skripal'in kendi ifadelerine de yer verildi.

Açıklamaya göre, 66 yaşındaki babasının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Skripal, "Kendisi halen ağır hasta. Ben de halen bize karşı kullanılan sinir sistemi üzerindeki maddenin etkilerinden dolayı acı çekiyorum." dedi.

İngiliz emniyetinden özel eğitimli memurların kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Skripal, zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın süreciyle de ilgili kendisinin bilgilendirildiğini aktardı.

Ailesi ve dostlarına erişimi olduğunu, ayrıca Rus Büyükelçiliğinin yardım teklifinden de haberdar edildiğini dile getiren Skripal, şunları kaydetti:

"Şu anda hizmetlerinden faydalanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlarla nasıl iletişim kurabileceğimi biliyorum. En önemlisi, güvendeyim ve zaman ilerledikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Ancak basına tam bir röportaj vermek için henüz yeterince güçlü değilim. Bunu bir gün yapmayı umuyorum. O zamana kadar da kimsenin benim veya babam adına konuşmadığını, kendi adımıza konuştuğumuzun altını çizmek istiyorum. Kuzenim Viktoria'ya da bizim için endişelemesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bir süreliğine benimle iletişime geçmeye çalışmaması ve ziyaret etmemesini talep ediyorum. Görüşleri ve iddiaları kendisine aittir, benim ya da babamın görüşleri değildir. Şu aşamada basın ya da medyaya konuşmak istemiyorum. Mevcut durumumu anlamaya çalışırken kendilerinin anlayış ve sabırlarını bekliyorum."

Salisbury Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Yulia Skripal’in taburcu edildiği ancak tedavisinin dışarıda süreceği, Sergey Skripal’in de durumunun iyiye gittiği ve yakın bir zamanda taburcu edilmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.

Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Rusya'nın Londra Büyükelçiliği Skripal Yulia Skripal zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.