Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi

LONDRA (AA) - Çifte ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal, şu anda Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin hizmetlerinden faydalanmak istemediğini bildirdi.

İngiliz polisinden Yulia'nın durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç kadının halen İngiliz polisinden destek almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Yulia Skripal'in kendi ifadelerine de yer verildi.

Açıklamaya göre, 66 yaşındaki babasının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Skripal, "Kendisi halen ağır hasta. Ben de halen bize karşı kullanılan sinir sistemi üzerindeki maddenin etkilerinden dolayı acı çekiyorum." dedi.

İngiliz emniyetinden özel eğitimli memurların kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Skripal, zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın süreciyle de ilgili kendisinin bilgilendirildiğini aktardı.

Ailesi ve dostlarına erişimi olduğunu, ayrıca Rus Büyükelçiliğinin yardım teklifinden de haberdar edildiğini dile getiren Skripal, şunları kaydetti: