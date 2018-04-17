Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi

LONDRA (AA) - İngiltere, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinde kullanılan maddenin sıvı formda olduğunu duyurdu.

İngiltere'nin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Skripal'in evinde yüksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalına rastlandığı bildirildi.

İkili üzerinde sadece "çok ufak bir miktarı" kullanılan zehrin sıvı formda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, evleri dışında baba-kızın zehirlendiği gün gittikleri bir bar, bir lokanta, ambulans istasyonları ve polis aracı da dahil 8 yere daha zehrin bulaştığının düşünüldüğü kaydedildi.

Salisbury kentinde yaşanan olayın ardından zehrin etrafta bıraktığı izlerin temizlenmesi için 9 yerde operasyona başlandığı ve yaklaşık 200 askeri personelin yardımcı olduğu temizliğin birkaç ay süreceği belirtildi.

İngiliz uzmanlar söz konusu maddenin zaman içerisinde ortadan kaybolmadığını ve derinlemesine temizlenmesi gerektiğini bildiriyor.

Milyonlarca sterline mal olacak temizlik kapsamında bazı kamu alanlarındaki çimlerin sökülmesi, taşların da yerlerinden kaldırılması bekleniyor. Zehrin bulunduğu materyallerin yakılarak yok edilmesi öngörülüyor.