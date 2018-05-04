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Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, "Novichok" adlı kimyasal gruba ait A-230 kodlu kimyasal zehirin ülkede az miktarda üretilerek test edildiğini sonra imha edildiğini söyledi

PRAG (AA) – Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman, çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde kullanılan “Novichok” adlı kimyasal gruba ait sinir sistemini tahrip eden A-230 numaralı zehirin ülkenin Brno kentindeki bir laboratuvarda az miktarda üretilip test edildikten sonra imha edildiği bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Zeman, Barrandov televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri istihbarattan edindiği bilgiye göre, Novichok sınıfına ait kimyasalın askeri amaçlar doğrultusunda Brno kentinde bir laboratuvarda “az miktarda üretildiğini, test edildikten sonra imha edildiğini" söyledi.

Çifte ajan Skripal ve kızına yönelik kullanılan kimyasal zehirin A-234 kodlu olduğunu belirten Zeman, Çekya’da test edilenin ise A-230 numaralı farklı bir tür olduğunu aktardı.

Kimyasalın kasım ayında ülkenin Brno şehrinde bir askeri laboratuvarda üretildiğini aktaran Zeman, "Nerede, ne zaman üretildiğini biliyoruz, hiçbir şey olmamış gibi davranmak ikiyüzlülük olur.” şeklinde konuştu.

Zeman ayrıca Novichok cinsi tehlikeli kimyasalların dünyada yalnız belirli laboratuvarda üretildiğini sözlerine ekledi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Bu iddiaları reddeden Rusya ise benzer kimyasalların Çekya başta olmak üzere Slovakya, İsveç ve İngiltere’de de üretilebildiğini savunmuştu.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Tedavisine dışarıdan devam edilmesi kararlaştırılan 33 yaşındaki Yulia Skripal geçen hafta hastaneden taburcu edilmişti. Halen ağır hasta olan 66 yaşındaki Sergey Skripal'in ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

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Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi Milos Zeman Novichok Prag

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