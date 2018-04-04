Çifte casus Skripal'in zehirlenmesi

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesiyle ilgili düzenlenen özel oturumda, Rusya'nın zehirlenmeyle ilgili araştırmaya dahil olması için sunulan karar tasarısını reddetti.

Rus temsilcisi Alexander Shulgin, KSYÖ binasındaki oturumun ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya, İran ve Çin tarafından icra konseyi üye ülkelerinin oylamasına sunulan Rusya ile İngiltere arasında diyalog ve iş birliği çerçevesinde olayın araştırılmasını öneren karar tasarısının Batı ülkelerinin oylarıyla kabul edilmediğini belirtti.

Batı ülkelerinin Rusya Federasyonu'nu karalayarak toplantının düzenini bozduklarını savunan Shulgin, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.

İngiltere hükümeti ve onu destekleyenlerin uluslararası hukuk suçu işlediklerini iddia eden Shulgin, "Hiçbir ülke Rusya'ya ültimatom verme hakkına sahip değil. Rusya, KSYÖ iş birliğinde zamanında tüm kimyasal silahlarını imha etmiştir. En çok kimyasal silahı olan bir ülke var o da ABD'dir." diye konuştu.