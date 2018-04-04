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Çifte casus Skripal'in zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesiyle ilgili araştırmaya Rusya'nın dahil olması talebini reddetti

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesiyle ilgili düzenlenen özel oturumda, Rusya'nın zehirlenmeyle ilgili araştırmaya dahil olması için sunulan karar tasarısını reddetti.

Rus temsilcisi Alexander Shulgin, KSYÖ binasındaki oturumun ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya, İran ve Çin tarafından icra konseyi üye ülkelerinin oylamasına sunulan Rusya ile İngiltere arasında diyalog ve iş birliği çerçevesinde olayın araştırılmasını öneren karar tasarısının Batı ülkelerinin oylarıyla kabul edilmediğini belirtti.

Batı ülkelerinin Rusya Federasyonu'nu karalayarak toplantının düzenini bozduklarını savunan Shulgin, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.

İngiltere hükümeti ve onu destekleyenlerin uluslararası hukuk suçu işlediklerini iddia eden Shulgin, "Hiçbir ülke Rusya'ya ültimatom verme hakkına sahip değil. Rusya, KSYÖ iş birliğinde zamanında tüm kimyasal silahlarını imha etmiştir. En çok kimyasal silahı olan bir ülke var o da ABD'dir." diye konuştu.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin teknik yardım talebi üzerine bağımsız olarak profesyonel teknik uzman ekibi gönderip saldırıda kullanılan kimyasal maddeye ait numunelerin teyidi için yapılan araştırmanın sonucunun haftaya belli olacağını ifade etti.

İngiltere geçen ay, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği maddeye ait örneklerin tarafsızca incelenmesi için KSYÖ'ye gönderileceğini duyurmuştu.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

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