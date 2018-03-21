Çifteler güller ile daha da güzelleşecek

Eskişehir’in Çiftler ilçesinde dikilecek olan güller ile parklar ve bahçeler daha da güzelleşecek.

Çifteler ilçesinin dört bir yanını çiçeklerle süsleyip, ağaçlarla yeşillendiren Çifteler Belediyesi, dikilecek olan 2 bin adet gül fidanı ile ilçeyi adeta rengârenk bir görünüme büründürecek. Çiçekleri kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Çifteler Belediyesi, bu yıl 10 bin adet çiçek ve ağaç fidanı dağıtıp, cadde ve sokaklara da dikimini gerçekleştirecek. Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen tarafından düzenli ve bakımlı yeşil alanlar oluşturarak, ilçe görünümüne renk katmak amacıyla başlattığı peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek dikimler hız kesmeden devam edecek.