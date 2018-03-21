HABER

Çifteler güller ile daha da güzelleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Çiftler ilçesinde dikilecek olan güller ile parklar ve bahçeler daha da güzelleşecek.Çifteler ilçesinin dört bir yanını çiçeklerle süsleyip, ağaçlarla yeşillendiren Çifteler Belediyesi, dikilecek olan 2 bin adet gül fidanı ile ilçeyi adeta rengârenk bir görünüme büründürecek.

Çifteler güller ile daha da güzelleşecek

Eskişehir’in Çiftler ilçesinde dikilecek olan güller ile parklar ve bahçeler daha da güzelleşecek.
Çifteler ilçesinin dört bir yanını çiçeklerle süsleyip, ağaçlarla yeşillendiren Çifteler Belediyesi, dikilecek olan 2 bin adet gül fidanı ile ilçeyi adeta rengârenk bir görünüme büründürecek. Çiçekleri kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Çifteler Belediyesi, bu yıl 10 bin adet çiçek ve ağaç fidanı dağıtıp, cadde ve sokaklara da dikimini gerçekleştirecek. Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen tarafından düzenli ve bakımlı yeşil alanlar oluşturarak, ilçe görünümüne renk katmak amacıyla başlattığı peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek dikimler hız kesmeden devam edecek.

Çifteler güller ile daha da güzelleşecek

Çifteler güller ile daha da güzelleşecek

Çifteler güller ile daha da güzelleşecek

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.