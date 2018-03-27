Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine, kolay yoldan fazla para kazanmayı hedefleyen tüketicilerin dolandırıcıların tuzağına daha kolay düşebildiğini söyledi. Ağaoğlu, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında topladığı paranın iki katını, daha fazlasını vereceğini açıklayarak para toplayan firmanın, ticari kuruluşun, yasal olup olmadığının iyi araştırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bedava peynir fare kapanında olur. Günümüz şartlarında çok yüksek getiriler vadeden Çiftlik Bank benzeri sitelerle ilgili yapılan yorumlarda çok fazla övgü varsa bu bir tuzaktır, dikkat etmek gerekiyor. Kütahya'dan dolandırılan bir vatandaş, bize başvurdu ve biz de savcılığa gitmesini söyledik. Savcılık konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Vatandaşımız tüketici mahkemesi ve hakem heyetine de başvuramaz. Çünkü orada tüketici olarak bulunmuyor, ticaret amaçlı bulunduğundan Tüketici Kanunu koruması altında yer almıyorlar."

'ALDATMAK BU KADAR DOLAY OLMAMALI'



Ağaoğlu, internet ortamında ticaret yapıp mersis numarasını bulundurmayan firmalara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Tüketicilerimiz firmayı sorgulamakla kalmasın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da bu konuda şikayette bulunsun. Piyasada faaliyet gösteren Çiftlik Bank ve benzeri birçok sistem var. Sanal kumar siteleri var, hepsi kanunsuz. Aranacak en önemli şey mersis numarasıdır. Mersis numarası o şirketin nüfus kağıdıdır." dedi.