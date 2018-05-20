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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 08:02 | Son Güncelleme

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 132 bin kişiyi 1 milyar TL’den fazla dolandırıp kaçan Mehmet Aydın’ın Brezilya mafyasının da 'dikkatini çektiği' öğrenildi.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'a kötü haber

Mehmet Aydın’ın Bolivya’da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol’ü tarafından takibe alınan Aydın’ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın’ın can güvenliği nedeniyle Brezilya’dan da kaçabileceği değerlendiriliyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ

Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın brezilya mafya

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