Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı belirtilirken, dün teslim olan eşi Sıla Aydın ve evinde gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak tutuklandı. Kayınpeder Hakan Soysal’ın ise iki ay önce yeni bir şirket kurduğu tespit edildi.Tekirdağ ve Sakarya’daki tesislere yapılan baskınlarda şirket yetkililerine ulaşılamazken, CEO Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçarak inşaat işine girdiği belirtiliyor.

Son günlerin en çok konuşulan ismi Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın kim olduğu merak konusuydu. Twitter'daki Bülend Ecevit isimli kullanıcı paylaşımlarıyla yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp kayıplara karışan Aydın'ın aslında kim olduğuyla ilgili tüm detayları paylaştı. İşte Çiftlikbank CEO'su hakkında bilinmeyen detaylar...Mehmet Aydın sosyal medyada Eren Çakar ismini kullanıyordu. Egoman ismiyle arabesk rap klipleri çekiyordu. Çıplak gösteren gözlük satışı yapıyordu. Oyun forumlarında son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynuyordu.

Aydın'ın arabesk rap yaptığı zamanlardan kalan bir fotoğrafı