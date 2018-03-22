Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) mensubunun da olduğu ortaya çıktı.
BİNLERCE ASKER MAĞDUR OLDU
Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre; TSK'daki uzman çavuş ve astsubay rütbesinde görev yapan çok sayıda askerin Çiftlik Bank sistemine dahil olduğu ve binlerce mağdur gibi dolandırıldığı öğrenildi. TSK'daki mağdur asker sayısının binlerce olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) mensubunun da olduğu ortaya çıktı.
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