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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a binlerce askerin de para yatırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre; Aydın'ın dolandırdığı askerler arasında geçen yıl Hakkari'de şehit düşen Halis Özcengiz de bulunuyor

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) mensubunun da olduğu ortaya çıktı.

BİNLERCE ASKER MAĞDUR OLDU

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre; TSK'daki uzman çavuş ve astsubay rütbesinde görev yapan çok sayıda askerin Çiftlik Bank sistemine dahil olduğu ve binlerce mağdur gibi dolandırıldığı öğrenildi. TSK'daki mağdur asker sayısının binlerce olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Yaklaşık 80 bin kişiden milyonlarca lira toplayarak yurtdışına kaçan 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ardında bıraktığı mağdurlar arasında çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) mensubunun da olduğu ortaya çıktı.

KIZININ GELECEĞİ İÇİN PARA YATIRMIŞ

Şehit Halis Özcengiz'in de kazancının bir bölümünü, 1 yaşındaki kızının geleceği için Çiftlik Bank'a yatırmış

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çigtlik bank Mehmet Aydın halil özgenciz şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden özellikle meslek belirtiyosunuz.tsk uzman çavuş astsubay herzamanki gibi ileri zeka üstün zeka dahi subay yok nedense.her kötü haberde uzman çavuşları astsubayları ön plana çıkarmayın yeter artık.hiçmi bakkal polis bankacı para kaptırmamış askerleri ön plana getiriyosunuz.
sığırın askeri sivili olmaz sığır sığırdır
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