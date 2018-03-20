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Çiftlik Bank CEO’su Aydın’ın iadesi talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Uruguay’da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi.Ayrıca, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Türkiye’nin Uruguay’da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Uruguay’da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi.
Ayrıca, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın iadesi ile ilgili Türkiye’nin Uruguay’da büyükelçiliği olmadığı için dosya Buenos Aires Büyükelçiliğine gönderildi.

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