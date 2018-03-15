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Çiftlik Bank dolandırıcılığı şüphelisi Aydın, bulaşıkçılık yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

YÜKSEK kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan, daha sonra Uruguay'a kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın'ın, Bursa'da 2013 yılında iki eğlence mekanın ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı ileri sürüldü.

Çiftlik Bank dolandırıcılığı şüphelisi Aydın, bulaşıkçılık yapmış

BURSA (DHA)- YÜKSEK kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan, daha sonra Uruguay'a kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın'ın, Bursa'da 2013 yılında iki eğlence mekanın ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı ileri sürüldü.
Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmadığı ortaya çıkan ve piyasadan topladığ 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın, Bursa'da, Yusuf Sabahyıldızı'nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare'nin ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Mehmet Aydın'ın buradaki işine 2013 yılının Ekim ayında başlayıp, aynı yıl Aralık ayında ise ayrıldığını söyleyen iş yeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, "Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Onun bu durumuna çok üzüldük. Yardım ettik. Kendisi, 'Biz çok zenginiz ama babam ile küstük' diyordu. Buna rağmen arkadaşları ona üzülüyordu. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. Hatta mesai saati dışındaki yemek ihtiyacını da biz karşılıyorduk. Çiftlik Bank ile ilgili haberleri okuyup izleyince inanamadım. Sonra gerçekten o olduğunu anlayınca çok şaşırdım. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum" diye konuştu.

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Çiftlik Bank dolandırıcılığı şüphelisi Aydın, bulaşıkçılık yapmışÇiftlik Bank dolandırıcılığı şüphelisi Aydın, bulaşıkçılık yapmışÇiftlik Bank dolandırıcılığı şüphelisi Aydın, bulaşıkçılık yapmış

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