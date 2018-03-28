Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi! Kritik isim Cudi Cumhur

Türkiye günlerdir 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın kurduğu ve kısa sürede milyarlarca lira topladığı Çiftlik Bank hadisesini konuşuyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önceki gün yaptığı açıklamada soruşturmalar kapsamında 6 kişi hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığını açıklamıştı. Milliyet.com.tr o 6 kişilik listeye ulaştı. Listenin en başında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın var. Onlardan sonra gelen isim ise bütün sistemin 'yazılımcısı' olarak geçen Cudi Cumhur Yurdakul... 'Beyin takımı' olarak değerlendirilen zanlılar dünyanın her yerinde aranıyor.

6 KİŞİLİK ÜST DÜZEY KADRO

Çiftlik Bank olayına dair ilk soruşturma Sakarya'da başlamıştı. Buradaki soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, tutuklananlar arasında baş fail Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve Çiftlik Bank'ın genel müdürü Savaş Yıkılmaz da var. Savcılık ayrıca organizasyonunun üst düzey yöneticileri konumunda olan 6 kişi hakkında da Kırmızı Bülten talep etti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Mehmet Aydın'ın da dahil olduğu bu 6 kişi organizasyonun 'beyin takımı' olarak değerlendiriliyor.