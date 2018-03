‘Çiftlik Bank’ın çok sayıda benzeri olduğu ortaya çıktı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Bu yapıların bazıları Çiftlik Bank’ta olduğu gibi sanal bir oyun üzerinden para topluyor, bazıları hayvancılık yapılan tesislere kâr vaadiyle yatırım topluyor. Bu yapıların yoğun olduğu yerlerin başında Konya geliyor. Çiftlik Bank benzeri bir dolandırıcılık öyküsü, ilk olarak 2012’de Konya’da yaşandı. İ. Et ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda Şirketi, o yıllarda tanesi 5 bin liradan 5 inek parası karşılığı şirkete süt ortağı aldı. Ortaklara da her ay inek başı 180 litre süt parası vaadinde bulundu. Birçok kişi sözleşme yapıp paralarını şirkete yatırdı ama zamanla ödemeler yapılmadı. Ortaklar kapıya dayandığında şirketin kapısını açan olmadı.

Mersin merkezli şirketi, iddiaları sormak için aradık ama telefonlar açılmadı. Mağdurlar tepkilerini internette dile getirirken, şirketin 26 trilyon lira çarptığını öne sürdüler.

İNEKBANK, SÜTBANK

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Celil Çalış kentte inekbank, sütbank adıyla birçok şirketin internet üzerinden tanıtım yaptığını belirtirken vatandaşları uyardı: “Çiftlik Bank benzeri oluşumları internette görüyoruz. Özellikle iş sahibi, kamuda görev yapan ancak ek gelir için parasını bu tür şirketlere yatıranlar olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar paranın sıcaklığına kanabiliyor. Çiftçi kesiminde çok fazla mağdur yok. Konya Şeker’in Dana Bank projesi birçok insanı memnun etti. Ancak birkaç başarılı yatırımın dışında insanları kandırmak isteyenler olabilir. Bize danışan herkesi uyarıyoruz. Çiftlik Bank olayı herkese ibret olmalı.”

OLMAYAN TESİSLER

Konya Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk ise “Birileri çıkıp olmayan hayvanlar ve tesisler üzerinden vatandaşı mağdur edebiliyor. Benim ilçem Karapınar’da bu işle uğraşan D. isimli firmada kriz yaşandığını biliyorum. Şirketin vatandaşın parasını ödemediği belirtiliyor” dedi. Öztürk’ün iddia ettiği D. isimli şirkete para yatırıp 2-3 aydır ödeme alamayanlar ise sosyal medyada mağdur platformu kurmuş. Ancak Çiftlik Bank mağdurları gibi D. şirketi mağdurları da bilgi vermekten kaçınıyor. Mağdurlardan A.T Milliyet’e yaptığı açıklamada; “Karapınar’daki işleyiş Çiftlik Bank’tan farklı. Tesislerde gerçekten süt üretimi var. Bizim verdiğimiz paralarla inekler alındı. Her inekten ayda 180 litre süt parası verileceğine dair imzalar atıldı. Bir inek ortalama 8-9 bin lira. Bir ineğin aylık 180 litre süt getirisi ise 250 lira. Ancak şu an 1500 kişi mağdur. 2 aydır paramızı alamıyoruz. Sözleşmem sona ermesine, ana paramı istememe rağmen sadece tahsilat senedi alabildim. Ana paramı kurtarmak istiyorum” dedi.