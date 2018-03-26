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Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bağlantısı Osman Naim Kaya, tutuklandı.

Çiftlik Bank soruşturmasının baş faili Mehmet Aydın’ın Uruguay bağlantısı olduğu iddia edilen Osman Naim Kaya’nın Uruguay makamları tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Osman Naim Kaya, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çiftlik Bank soruşturması kapsamında haklarında Kırmızı Bülten talep ettiği 6 kişi arasındaydı.

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MEHMET AYDIN'IN URUGUAY BAĞLANTISI

Bursa’dan 11 yıl önce kaynak ustası olarak gittiği Uruguay’da şimdi milyon dolarlık inşaat işleri yapan Kaya, Mehmet Aydın Uruguay’a ilk geldiğinde Aydın’ın Uruguay bağlantılarını sağlayan kişi olarak biliniyor. Mehmet Aydın’ın kullandığı ve görüntüleri basına yansıyan Ferrari de Osman Naim Kaya’nın üzerine kayıtlı... Aydın’ın Uruguay’daki mal varlığını Kaya’nın üzerine yaptığı ve Türkiye’den kaçırılan paralarla ilgili kilit isim olduğu iddia ediliyor. Uruguay makamlarıyla temasa geçilerek Kaya’nın iadesi talep edildi.

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın osman naim kaya

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