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'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Binlerce insanı dolandırarak mağdur eden Çiftlik Bank skandalının etkileri sürerken ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor...

Binlerce insanı dolandırarak mağdur eden Çiflik Bank skandalının etkileri sürerken, ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Çiftlik Bank’ın tesislerinin ilk açıldığı zaman, parasını yatıran vatandaşlarla Çiftlik Bank adına röportaj yapan muhabirin mikrofon uzattığı bir kadın, “Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz” sorusuna çok maniar bir yanıt veriyor.

Bu soruya, dolandırıldığının farkında olmayan kadın, “Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” diye yanıt veriyor.

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Çiftlik Bank röportaj Mağdur cemal çolak Sıla Aydın

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Oy verenler de böyle oy veriyor işte :)
sizin psikolojinizde ciddi manada sıkıntılar var çünkü her olayin altına alakası olsun olmasın oy muhabbetine hükümet karalamaya hükümete destek veren vatandasa ahmak demeye getiriyorsunuz konuyu. ulan ahmak o dolandırılanlar icinde seninle aynı siyasi dusuncede olan hiç mi insan yok
Mükemmel bir yorum :)
Neyi nereye bağlıyorsun ne kafadasın sen hayret
@diego1066 bunuda siyasete bağladın yaa helal ama sende değil senin babanın meşhul olduğunda suç
@diego1066 ALMANYA BİZİ KISKANIYOR ÇEKEMİYOR.HEP BUNLAR DIŞ MİHRAKLARIN YÜZÜNDEN,DIŞ MİHRAKLAR TÜRKİYENİN GELİŞMESİNİİSTEMİYOR HÜLOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ
chp ye oy verenler mi. KAÇ YILDIR HÜKÜMET YÜZÜ GÖREMEYEN CHP Lİ SEÇMENLERMİ YOKSA AK PARTİ Lİ SEÇMENLERMİ VEYA İSİM SÖYLEDE APTALLARI TANIYALIM
cok dogru. kendini boyle ifsa etme ama. chp ye veriliyor diye verme. 2002 de ilk secimine giren bi parti birinci oluyorsa. bu dedigin chp ye cok uyuyor.
@diego1066 adam ince zeka espri ile laf sokuyor...sen hakaret ediyorsun..iste farkimiz bu..
ablacım demek ki ne çok aptal varmış değil mi?
Balik baştan kokar güncelleme ile hırsızlık rüşvet yalan talan günah olmakdan çıkacak olmadı VATIKANDA günah çıkaracaklar ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarının yaptığı hırsızlıklar ortada duruyor
olum git aşını yaptır... güpe gündüz neyin fantazisini kuruyorsun...
Adı üstünde çiftlik bank,sen babanın çiftliğimi sandın e be kardeşim
''katılanların sayısına baktık,o kadar insanın aptal olamayacağına karar verdik''.seçimler de öyle değil mi?çoğunluğun sandıktan çıkması her zaman doğru karar anlamına gelmeyebiliyormuş demek ki...
@caferkaradayi yanlız kardeş ÇİFTLİK BANK üye sayısı bu ülkede azınlık kadar bile olamayacak bir topluluktur..sen kalkıp kendinle kıyaslayabilirsin fakat bu ülkenin yarısından fazlasının oyunu alan bir kişiyi KENDİ ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI da olsa asla ve asla dolaylı yolla bile hakaret etme hakkına sahip deyilsin..Hangi partili olursan ol karşıt görüşlü partini eleştirebilirsin ama asla hakaret edemezsin..
@caferkaradayi efsane bir yorum olmuş beğeniler şelale olsun sana :D :D
hayale kapılıp para verenleri gördükten sonra fadıl dan tapulu yer almakla bir üst mertebe de kalıyoruz sanırım :) salaklıkta sınır tanımayan milletiz. beterin beteri varmış ya bunu da gördük. kendimide katarak öz eleştiri yapıyorum...
Sürü psikolojisi
DİNİMİZ ÇALIŞMAYI,ÜRETMEYFAYDALI OLMAYI ve BİLHASSA ALDATMAMAYI EMREDİYOOOR Hz.MUHAMMED SAV.buyuruyor.'ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİİİİR, Evet milleti,seçmenini,eşini,arkadaşını,ortağını hasılı aldatan aldatana. NEDEN ALDATILIYORUUUZ. BALIK BAŞTAN KOKAR misali baştakiler milleti aldattığı içiiin halkın bazılarıda bunları örnek alıyooor. Yapanın yanına kar kaldığı görüldüğü için oluyoor.
e koyun misali işte siyasetçide aynı şekilde ülkede işleri ilerlettiriyor.:)
sonra niye bize koyun diyorsunuz diyorlar. anlatmama gerek yok işte görüyorsunuz.
malisef yine !!!! aziz nesin haklı çıktı...
çoçuğa helal olsun iyi çarpmış :(
Aziz NESIN'i saygıyla anıyorum.
cennetin arsasının tapusu bende gel vatandaş geel.öldükten sonrada cennete vip servisimiz vardır.
Aptal insandansa Açgözlü insan daha kolay dolandırılır...
Bu psikoloji bize hiç yabancı değil. Türk halkının yüzde 40 civarı aynı beyne sahip maalesef ve hala batmış bir düzen için şimdilik sıkıntı yok diyebiliyor.
bunlar müslümanım diye geçinen tayfa. yattığınyerden para kazanacaklar. hadi bakalım. şimdi kaşının. hüloğğğğ
kendininde enayi olduğundan haberi yok .
aziz abi haklıymış ya ;)
Ben bir arkadaşa girme bu sisteme dedim. Beni dinlemedi bile. Yüksek kar insanın aklını başından alıyor tabi. Gerçekleri görmek duymak bile istemiyorlar.Giriyorlar sisteme. Kimileri kendilerini uyaranı bile dövecek neredeyse. O yüzden yanlış anlamayın iyi niyetli saf olanların yanında bile bile lades diyenlerde var. Kendi düşen ağlamaz diyeyim.
EĞİTİM ŞART...SADECE ÇOCUKLARA DEĞİL GÜNÜMÜZ YETİŞKİNLERİNİN TÜMÜNE YENİDEN EĞİTİM ŞART...
yüzde 99u akp seçmeni araştırın. AKP'de böyle yapıyor borclandiriyor milletin altına araba veriyor kredi kartı veriyor ağzına bir parmak bal çalıyor kerizlerin kendileri gemiyle goturuyor
hep aynı tipler, Allah yardımcımız olsun
bende bu tarz bir fikirden bahsederek elimde kuran ve tesbihle akp bürosuna gidiimde şu borçları kapatalım artık yaa
o kadar insanda aptal...sen ve senin gibilerde ...bütün mallar ve suriyeliler toplandınız,güzel ülkemin içine ediyosunuz el birlik,lanet olsun size
bu dolandırıcıyı çok sevdim çok... tam bize yakışan kişi..... bu adamı iyi kullanmalıyız... görevi de Kanuninin yaptığı gibi (hırsız ve rüşvetçi olan damadı Rüstem paşayı sadrazam yaptığı gibi) bunu başbakan yapmalıyız.... başbakan..... süper başarılı olur....
bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündük :)
sürü piskolojisi bu olsa gerek
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