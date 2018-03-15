'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Binlerce insanı dolandırarak mağdur eden Çiflik Bank skandalının etkileri sürerken, ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.
Çiftlik Bank’ın tesislerinin ilk açıldığı zaman, parasını yatıran vatandaşlarla Çiftlik Bank adına röportaj yapan muhabirin mikrofon uzattığı bir kadın, “Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz” sorusuna çok maniar bir yanıt veriyor.
Bu soruya, dolandırıldığının farkında olmayan kadın, “Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” diye yanıt veriyor.
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