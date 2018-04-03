HABER

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, 'Çiftlik Bank' olarak bilinen dolandırıcılık soruşturmasında 132 bin 222 katılımcı bulunduğunu ve bunlardan toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplandığını açıkladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, mağdurlara psikolojik desteğin şart olduğunu belirterek, kaderci söylemlerden ziyade gelecekte olabilecek benzer durumlara karşı önlem alınması gerektiğin belirtti.

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, ülkemizde dönemsel olarak patlayan ve binlerce insanı mağdur eden dolandırıcılık olaylarının altında yatan, sosyo-kültürel ve psikolojik nedenler hakkında açıklamalarda bulundu ve çözüm yollarını sıraladı. İnsanların sosyo-kültürel ve psikolojik altyapılarının bu tür oluşumlara zemin hazırladığını belirten Demirci şöyle dedi:

"EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜ İNSANLARA DAHA ÇOK İNANIYORUZ"

"Çocukluğumuzla başlayan süreçte para ve maddi imkan genellikle saygınlık göstergelerinden biri olarak görülüyor. Yaşam kalitesini yüksek kazanç ile doğru orantılı olarak algılıyoruz. Bu nedenle ekonomik anlamda güçlü insanlara daha fazla inanıyoruz veya kendilerini güçlü gösteren oluşumlara güven duyma olasılığımız artıyor. Bu da bizleri kolay yoldan daha fazla maddiyat kazanabilme yoluna götürüyor. Çiftlik Bank gibi bir oluşumun da oyun gibi sunulması kazanç umudu yolunda işi kolaylaştıran cezbedici bir yöntem olarak görülüyor. Kulaktan kulağa yayılan söylentiler daha bireysel yaşayan toplumlara kıyasla çok daha fazla önem arz ediyor. Bugün ortaya atılan bir söylenti ertesi gün çok rahatlıkla kitlesel bir etki yaratabiliyor. Üzerine bir de ‘benim amcaoğlu yatırdı çok kazandı’ gibi bir cümle de eklenince bu etki kat be kat artabiliyor. Araştırma yetimiz çok zayıf ve kulaktan dolma bilgilere daha çok önem veriyoruz" dedi.

"DOLANDIRICILAR EN ÇOK 'GARANTİ, KESİN, YÜKSEK KAZANÇ, EN İYİSİ' GİBİ KELİMELERİ KULLANIYOR "

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Demirci, insanları etkileyen bazı kelimeler bulunduğuna dikkat çekerek dolandırıcılık amaçlı kullanılan kelimeleri sıraladı:

“‘Garanti’, ‘kesin’, ‘yüksek kazanç’, ‘en iyisi’ gibi seçilen kelimelerin etkisi de yüksek olabiliyor. İnsanların umutlarına daha iyi erişebilmek adına sayısal semboller kullanılıyor. Ülkenin en fazla nüfus kesimine hitap edebilecek sayısal rakamlar yer alıyor. Çiftlik Bankı'n yaptığı ‘Bin TL’ye 2 bin 200 TL kazanacaksınız’ gibi. Araştırmalar 'para' kavramının ülkemizde ilk sırada yer aldığını söylüyor. Bu nedenle içinde ‘para’ kavramı geçen tüm oluşumlar çok daha fazla rağbet görüyorlar. Dolandırıcılar küçük meblağlar ile tanıtımlarını yaparlar. Bu miktarları giderek artırırlar çünkü insanda kaybetme korkusu kazanma umuduna baskın geliyor. Yatırdığı küçük miktarı dahi kaybetme olasılığına karşın kaybetmemek için daha fazla miktarlar kaptırabiliyorlar."

onur1

"MUTSUZ VE YAŞAM DOYUMU DÜŞÜK ÜLKELERİN İNSANLARI KOLAY KANDIRILIYOR"

"Yapılan araştırmalar mutsuz veya yaşam doyumu düşük ülkelerdeki insanların daha kolay aldanabilir olduğunu gösteriyor" diyen Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, "Dolandırıcılar özellikle bu tür bir kitleyi hedef haline getiriyor. Yaşam doyumu nispeten düşük ülkelerde beyin tarafından üretilen ‘dopamin’ maddesi çok önemli bir motivasyon ve haz duyumu oluşturmaktadır. Bu tür ülkelerde bu maddeyi en çok artıran nedenlerin başında ise ‘para’ gelmektedir. ‘Para’ güçlü bir ‘dopamin’ üreticisidir" dedi.

"MAĞDURLARA PSİKOLOJİK DESTEK 'PSİKOEĞİTİM' DE İÇERMELİDİR"

Sayıları 132 binden fazla olan Çiftlik Bank mağdurları için ciddi bir psikolojik destek verilmesi gerektiğini belirten Demirci şöyle konuştu:

"Psikolojik destek mutlaka psikoeğitim de içermelidir. İleri de bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması adına insanın kendi güdüsel isteklerini tanıması, karşı tarafı daha iyi analiz edebilmesi adına eğitimler verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kaptırılan paranın geri alınması için beslenen umut bir yargısal sürecin sonucunda belli olabilecek bir durum fakat olası her ihtimalde kişinin yaşayacağı durum ise psikolojik destek ile çözülebilecek bir konudur. Bu tür durumlarda ‘yapacak bir şey yok olan oldu’ gibi kaderci söylemlerden ziyade gelecekte olabilecek benzer durumlara karşı alınacak önlemler çok daha fazla önem arz etmektedir. Bunun en önemli basamağını ise iyi bir psikoeğitim süreci oluşturacaktır."

DHA

Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktıMehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok! Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın Onur Okan Demirci

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hani 77 bin kişiydi. Yakında 500 bin derlerse şaşırmamm. Helaaa TOSUN'a. Bunu yazan TOSUN bilmeyene .OSUN.
milletin parasını çatır çuyur yiyor her türlü yönden :))
Diğer Haberler
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.