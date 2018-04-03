Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, ülkemizde dönemsel olarak patlayan ve binlerce insanı mağdur eden dolandırıcılık olaylarının altında yatan, sosyo-kültürel ve psikolojik nedenler hakkında açıklamalarda bulundu ve çözüm yollarını sıraladı. İnsanların sosyo-kültürel ve psikolojik altyapılarının bu tür oluşumlara zemin hazırladığını belirten Demirci şöyle dedi: "EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜ İNSANLARA DAHA ÇOK İNANIYORUZ"



"Çocukluğumuzla başlayan süreçte para ve maddi imkan genellikle saygınlık göstergelerinden biri olarak görülüyor. Yaşam kalitesini yüksek kazanç ile doğru orantılı olarak algılıyoruz. Bu nedenle ekonomik anlamda güçlü insanlara daha fazla inanıyoruz veya kendilerini güçlü gösteren oluşumlara güven duyma olasılığımız artıyor. Bu da bizleri kolay yoldan daha fazla maddiyat kazanabilme yoluna götürüyor. Çiftlik Bank gibi bir oluşumun da oyun gibi sunulması kazanç umudu yolunda işi kolaylaştıran cezbedici bir yöntem olarak görülüyor. Kulaktan kulağa yayılan söylentiler daha bireysel yaşayan toplumlara kıyasla çok daha fazla önem arz ediyor. Bugün ortaya atılan bir söylenti ertesi gün çok rahatlıkla kitlesel bir etki yaratabiliyor. Üzerine bir de ‘benim amcaoğlu yatırdı çok kazandı’ gibi bir cümle de eklenince bu etki kat be kat artabiliyor. Araştırma yetimiz çok zayıf ve kulaktan dolma bilgilere daha çok önem veriyoruz" dedi.

"DOLANDIRICILAR EN ÇOK 'GARANTİ, KESİN, YÜKSEK KAZANÇ, EN İYİSİ' GİBİ KELİMELERİ KULLANIYOR "



Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Demirci, insanları etkileyen bazı kelimeler bulunduğuna dikkat çekerek dolandırıcılık amaçlı kullanılan kelimeleri sıraladı: “‘Garanti’, ‘kesin’, ‘yüksek kazanç’, ‘en iyisi’ gibi seçilen kelimelerin etkisi de yüksek olabiliyor. İnsanların umutlarına daha iyi erişebilmek adına sayısal semboller kullanılıyor. Ülkenin en fazla nüfus kesimine hitap edebilecek sayısal rakamlar yer alıyor. Çiftlik Bankı'n yaptığı ‘Bin TL’ye 2 bin 200 TL kazanacaksınız’ gibi. Araştırmalar 'para' kavramının ülkemizde ilk sırada yer aldığını söylüyor. Bu nedenle içinde ‘para’ kavramı geçen tüm oluşumlar çok daha fazla rağbet görüyorlar. Dolandırıcılar küçük meblağlar ile tanıtımlarını yaparlar. Bu miktarları giderek artırırlar çünkü insanda kaybetme korkusu kazanma umuduna baskın geliyor. Yatırdığı küçük miktarı dahi kaybetme olasılığına karşın kaybetmemek için daha fazla miktarlar kaptırabiliyorlar."