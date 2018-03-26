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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:40 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank’la ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kez de firari Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank’ın tehdit iddiası gündeme oturdu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Çiftlik Bank’la ilgili bir televizyon yayınında “Bunlar dolandırıcı” dedikten sonra kendisinin Arjantin’den arandığını ve Mehmet Aydın tarafından “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” diye tehdit edildiğini söyledi.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Son dönemlerin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunuyla ilgili detaylar su yüzüne çıkarken, bir iddia da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan geldi. Telefonla ulaştığımız Ağaoğlu, 12 Temmuz 2017’de bir televizyon kanalına canlı yayınla katıldığını ve bu yayında Çiftlik Bank’ın dolandırıcı olduğunu söylediğini ifade ederek, “Bu yayının ardından Arjantin’den Mehmet Aydın olduğunu söyleyen biri beni aradı ve “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” dedi. Kendisinden korkmadığımı, tehditlere aldırmadığımı söyleyince de “Biz seni ikna ederiz” dedi ve telefonu kapattı” şeklinde konuştu.

“TÜRK CENKİNİN ÖNÜNÜ KESİYORSUN, HESABINI VERİRSİN”

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu olayın ardından Çiftlik Bank yöneticisi olduğunu söyleyen S.E. diye bir şahısın kendisine ulaştığını ve kendisini dava açmakla tehdit ettiğini kaydeden Ağaoğlu, “Bu kez hukuki tehdite başladılar. S.E., avukatla birlikte gelip benimle görüşmek istediğini söyledi. Kozyatağı’nda buluşmak üzere sözleştik. Aynı yere ve aynı saatte iki ayrı kişiye de randevu verdim, ne olur ne olmaz diye. Bu konuşmada bana gerçekten çiftlikleri olduğunu, Bursa’da tesisleri olduğunu söylediler ve “Oturduğunuz yerden iftira atmayın” dediler. “Çiftliğinizin olması, dürüst olduğunuz anlamına gelmez. Yaptığınız iş de kanunlara bağlı değil” dedim. “Bizim kökümüz Kıbrıs’ta. Şarküterilerimiz var” dediler. Çiftlik Bank’ın çete başı beni aradı. “Derhal bu yayını kaldırtırsınız, bunun hesabını verirsin. Türkiye’den çıkan bir cenkin önünü kesiyorsun. Ben bunu dünyaya yayacağım. Tarım, gençlik, döviz girdisi” dedi. Yani milletin en hassas olduğu konulardan girdi konuşmasında. Avukatlarına da inanmadığımı söyledim. “30 Eylül’de yeni çiftliğimiz açılıyor, Tarım Bakanı’nı da davet ettik, herkes geliyor” dedi. Beni oraya da davet ettiler. "Şarküterilerden peynir, süt, bal alabilirsin” dediler. Ben de avukata döndüm “İkna oldun mu?” diye sormadım, S.E’nin duymayacağı şekilde “Ben de olmadım” dedi” diye konuştu.

"PARANIZI KURTARIRIZ" DİYENE GÜVENMEYİN

“Çiftlik Bank’a para kaptıranlar asla kendilerini tüketici kanunları kapsamında zannetmesinler” diyen Ağaoğlu, “Boşuna tüketici mahkemelerine gitmesinler, yargılama giderleriyle beraber ikinci kez mağdur olurlar. Tüketici mahkemesine gitmeleri için tüketim amaçlı alışveriş yapılması gerekir. Mağdurun ticari amaçları var. Dolandırılanlar, asla “Paranızı kurtarırız” diyenlere itimat etmesinler. Onlar da ayrı bir dolandırıcılık şebekesi çatısı altında olabilirler” diye konuştu.

MAĞDURLARA TASFİYE MASASI

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tüm soruşturmayı 2017/225778 numaralı dosyada topladı” diyerek mağdurlara yol gösteren Ağaoğlu, “Vatandaşlar bu dosyaya başvursunlar. Yakın zaman sonra sanıyorum tasfiye masası kurulacak. Bu tür yapıların mal varlıkları tasfiye kurulu tarafından satılıp elde edilen gelir de mağdurlara belli oranda dağıtılabilir. 250 milyon toplanırsa, herkesin parasının yarısı ödenebilir. Savcı bu şirketin iflasını isterse, hakim de iflas kararı verirse iflas memuru atanır. Memur, şirketin mal varlıklarını satar ve alacaklıların listesini yapar. Ele ne geçerse mağdurlara aktarım yapılır” şeklinde görüş verdi.

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Mehmet Aydın Çiftlik Bank Arjantin aydın ağaoğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunun tehditinden ne olacak yumurta mı atacak kafana :) Adam tavuk gibi yolmuş sizi gitmiş.
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