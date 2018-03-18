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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de 77 bin kişiyi dolandırarak 500 milyon liranın üzerinde vurgun yapan ve aldığı paralarla Uruguay'a kaçtığı bildirilen Mehmet Aydın, yayınladığı ses kaydında kendini anlattı.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Aydın bu kayıtla geçmişiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. Kendini şöyle tanıttı:

"31 Mayıs 1991 yılında Bursa'da doğdum. Aslen Giresunluyum. Baba tarafım, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile. Benim çocukluğumun önemli bir kısmı Giresun'da amcamlarımın yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa'da Cavit Çağlar İlköğretim Okulunda okudum. Daha sonra Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesine başladım. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp açık öğretim lisesine devam ettim.

Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatından iş hayatıma geçiş yaptım. Öncelikle bir kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra, basında çıkan bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. İki ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktığım kafeye aşçı olarak geri girdim. Bunun dışında basında söylendiği gibi çıplak gösteren gözlük sattığım kesinlikle hayal ürününden ibarettir ve iftiradır.

Rap müzikle uğraştığım doğrudur, sahne adım Eren Çakar'dır. İnsanlar Mehmet Aydın adımın sahte olduğunu bile söylediler. 2016 Ağustos'ta Bursa'da 10.000TL sermaye ile Çiftlik Bank'ı kurdum. 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Karacabey'de 100 başlık çiftliği kurdum. Daha sonra 1 ay içinde İnegöl'de 250 başlık çiftlik açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran bitcoin ile tanıştım ve bu alana yoğunlaşmaya başladım. Çiftlik Bank'ın ünlenmesiyle birlikte mafyamız da eksik olmadı. Bursa'da mafya geçinen Ebubekir Kahraman ve Sebahattin Kahraman ofisimi bastı ve para istedi. Öncesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Buna boyun eğmeyip ofisi İstanbul'a taşıdık. İnsanları uzak tutmak için 10 tane koruma ile gezdim. Kendi canımdan korktuğum için değil, insanların parasını ve hakkını savunmak için.

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Daha sonra Savaş Yıkılmaz, Ahmet Furkan Ferman şirkete yönetici olarak girdiler. Onlarla bir plan hazırladık. Çiftlik Bank Türkiye sorumlusu olacaktı. Ben ise diğer ülkelerde organizasyonu büyütecektim. Yaptıkları bu hizmet karşılığında onlara yaklaşık %5 ortaklık verdim. Bunun dışında aldıkları başarı primleri falan da vardı. Ama bu hainler verdiğim parayı beğenmeyip birçok yolsuzluk yaptılar. Her ikisi de ikişer üçer lüks araçla günlerini gün ediyor, her geçen gün şirketi felakete sürüklüyordu. Bu haberler kulağıma geldiğinde çok geçti. Şirketten yolsuzlukla 10 milyon lira para çaldıklarını tespit ettik

Tam buna üzülürken bir de babam dediğim adam Hakan Soysal'ın yapmış olduğu yolsuzluklar ortaya çıktı. Bu darbeden sonra psikolojim iyice bozuldu, kime güveneceğimi şaşırdım. Yaklaşık 30 milyon lira yolsuzluk yapılmış. Eşimle ayrılmama, evliliğimin bitmesine sebep oldu. Boşanmak için 20 milyon TL tazminat istediler. 80.000TL nafaka talep edip basına 5.000TL istedik vermediler dediler. Bu kadar yalancılıkla, hainlikle, entrikayla daha fazla uğraşmak istemedim. Herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye'de cezaevinde kalmak yerine Uruguay'da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım. Her zaman söylediğim bir söz var; ticaret yapıyoruz, karı da var zararı da var. Bir gün batarsak şirketin tüm varlıkları üyelerimizindir. Bu şimdi söylediğim bir söz değil, önceden de söylüyordum. Benim sözüm söz, devlet şu an tüm mal varlıklarıma el koydu. Bunları satarak insanlara iadelerini yapacaktır. Kalan kişilere de benim sözümdür, kalan kişilerin ödemeleri bitcoin ile mevcut üretimlerimizden yapılacaktır.

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Herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Sistemdeki herkes bizim ortağımızdır. Kar da olsa zarara da olsa hepimiz ortaktık. İşin sonunda sadece ben ve ekibim zarar gördü. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladılar. Canınız sağ olsun yine de. Bütün iadeleri yapacağım. Onda hiç şüpheniz olmasın. Ama 2 yıl sürer, ama 3 yıl sürer bir şekilde yapacağım. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere." ifadelerini belirten Mehmet Aydın'ın doğruyu söyleyip söylemediği gelecek günlerde belli olacak. Yaklaşık 1000 adet Bitmain ile kurduğu Bitcoin fabrikası bütün Çiftlik Bank mağdurlarının mağduriyetini giderebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank ses kaydı dolandırıcılık Uruguay

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
SÖZCÜ Paçavrası... Farzedelim ki İmam Hatip Lisesi Mezunu olmuş olsun. APO katilide ODTÜ, Salih Müslüm hainide İTÜ mezunu ve saymakla birmez Anadolu, Fen ve Robert mezunları var...Ve hepsi de HAİNOĞLU HAİN... İmam Hatiplilere iftira atarak , karalayarak mutlu olamayacaksın.Siz gazeteci değil hainsiniz.Gazetecelik sadece arkasına sığındığınız ihanet kisvesi.....
@serdogan_07 tebrikler büyük resmi görmüşsün seni 3 evet ile ugurluyoruz
@serdogan_07 helal doğru söylüyon kim tepki gösteriyor sana anlamadım
sende paçavrasın.Bil istedim...
Aferin delikanlıya... Bu ülkede kerizler varken her zaman kendince haklı açık gözler olacaktır.
bitcoin madenciliği 2 sene önceki gibi değil artık; saman içinden iğne aramak gibi oldu hatta birçok madenci bu işi bıraktı. eleman parayı ancak 20-30 yılda öder, o da bitcoin patlamazsa tabi
hani çıplak değil
ÇİFTLİK BNAK' ın Boş Binalara KANYUM atandı, Paralara ise DOKUNULMAMIŞ! ! Biz Bir Lira Parayı YURT Dışına Çıkartmaya Kalkamayız, Bu Vatandaş MİLYONLARI nasıl Çıkarttı! ! Paralar Cepte Gidecek Kadar Olmadığına Göre, SINIRI NASIL GEÇTİ, GÖRMESİ, Gerekenler Neden ve Nasıl Görmedi! ! Saygılarımla
Çok basit yatır paranı bitcoin git yurtdışında cek
Bu yaşta bu yetenek tebrikler
iyiki fetö birmiş yoksa buda fetö mağduru derlerdi
Bravo tosuna sığır çiftliği kuracam demiş kurmuş.
hala kandırıyo :))
çıplak gösteren gözlük yok ki çıplak gösteren gözlük satsın ? çıplak göstermeyen gözlük satmış olacaktı
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