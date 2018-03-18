Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Aydın bu kayıtla geçmişiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. Kendini şöyle tanıttı:

"31 Mayıs 1991 yılında Bursa'da doğdum. Aslen Giresunluyum. Baba tarafım, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile. Benim çocukluğumun önemli bir kısmı Giresun'da amcamlarımın yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa'da Cavit Çağlar İlköğretim Okulunda okudum. Daha sonra Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesine başladım. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp açık öğretim lisesine devam ettim.

Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatından iş hayatıma geçiş yaptım. Öncelikle bir kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra, basında çıkan bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. İki ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktığım kafeye aşçı olarak geri girdim. Bunun dışında basında söylendiği gibi çıplak gösteren gözlük sattığım kesinlikle hayal ürününden ibarettir ve iftiradır.

Rap müzikle uğraştığım doğrudur, sahne adım Eren Çakar'dır. İnsanlar Mehmet Aydın adımın sahte olduğunu bile söylediler. 2016 Ağustos'ta Bursa'da 10.000TL sermaye ile Çiftlik Bank'ı kurdum. 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Karacabey'de 100 başlık çiftliği kurdum. Daha sonra 1 ay içinde İnegöl'de 250 başlık çiftlik açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran bitcoin ile tanıştım ve bu alana yoğunlaşmaya başladım. Çiftlik Bank'ın ünlenmesiyle birlikte mafyamız da eksik olmadı. Bursa'da mafya geçinen Ebubekir Kahraman ve Sebahattin Kahraman ofisimi bastı ve para istedi. Öncesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Buna boyun eğmeyip ofisi İstanbul'a taşıdık. İnsanları uzak tutmak için 10 tane koruma ile gezdim. Kendi canımdan korktuğum için değil, insanların parasını ve hakkını savunmak için.