HABER

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı

80 bine yakın kişiyi dolandıran ve Uruguay'a kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'ın daha önce 'çıplak gösteren gözlük' sattığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

1 / 12

80 BİN KİŞİDEN PARA TOPLAYIP KAÇTI

80 BİN KİŞİDEN PARA TOPLAYIP KAÇTI
25 yaşındaki Mehmet Aydın, internet üzerinden yüksek kar vaadiyle sanal hayvan satan 'Çiftlik Bank'ı kurmuştu. Aydın, 80 bin kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı.
2 / 12

RAP YAPMIŞ

RAP YAPMIŞ
Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın gerçek ismi Eren Çakar olduğu ortaya çıktı. Çakar, bir zamanlar Egoman lakabı ile arabesk bile rap yapmış.
3 / 12

'EREN ÇAKAR'

'EREN ÇAKAR'
Mehmet Aydın'ın Twitter'da açmış olduğu hesap adı Eren Çakar olarak karşımıza çıkıyor.
4 / 12

'EREN ÇAKAR'

'EREN ÇAKAR'
Facebook'ta Eren Çakar...
5 / 12

'ÇIPLAK GÖSTEREN GÖZLÜK' SATMAYA ÇALIŞMIŞ

'ÇIPLAK GÖSTEREN GÖZLÜK' SATMAYA ÇALIŞMIŞ
Mehmet Aydın, 'en2qma' takma adıyla bir internet sitesi üzerinden kullanıcıları, çıplak gösteren gözlük satarak kandırmaya çalışmış.
6 / 12

URUGUAY'A KAÇTI

URUGUAY'A KAÇTI
Mehmet Aydın, dolandırıcı olduğu ortaya çıkmadan önce Uruguay pasaportu aldı.
7 / 12

URUGUAY İLE SUÇLU ANLAŞMASI YOK

URUGUAY İLE SUÇLU ANLAŞMASI YOK
İddialara göre Montevideo'ya kaçtığı söyleniyor. Uruguay'ı seçmesini gösteren sebepler ise ülkemiz ile diplomatik ilişkilerinin olmaması, suçlu iade anlaşmasının olmaması olarak gösteriliyor.
8 / 12

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI
Mehmet Aydın'ın 20 yaşındaki eşi olan Sıla Soysal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
9 / 12

"BANA HEP İYİ TARAFINI GÖSTERDİ"

"BANA HEP İYİ TARAFINI GÖSTERDİ"
"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi.
10 / 12

"O PARALAR HELAL OLMAYACAK"

"O PARALAR HELAL OLMAYACAK"
"Bu kadar para toplandıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. "
11 / 12

"İNSANLARI KANDIRDI"

"İNSANLARI KANDIRDI"
"İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. "
12 / 12

"3 AYDIR ORTADA YOK"

"3 AYDIR ORTADA YOK"
"3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın çiftlik bank çıplak gösteren gözlük

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 23 yorum
Bu kadar ahmak ve aklını kullanmayan insanlar varken hep devam edecek.hiç kimse üzülmesin soğuk ayran içsin.
25 yaşındaki adam bu kadar para toplayıp uçuyorsa insanımız oturup ne kadar cahil kaldıklarını düşünsünler..
80 milyonda 70 bin kişi normal o kadar da bence
DEVLETİN VE KANUNLARIN OLMADIĞI ÜLKELERDE BUNUN GİBİLER HEP CİRİT ATAR..VURGUNU YAPAR ÇEKER GİDER...BU ÜLKEDE NE YAZIKKİ DEVLET OTORİTESİ VE KANUN CAYDIRICILIĞI KALMAMIŞTIR....
Üzüldüm mü hayır..
sesli güldüm :D
Parasını kaptıran ahmaklardan 1600 kişi ise paranızı kurtaracam diyen birbaşka kişi tarafından tekrar dolandırılmış:)) Bu kadar salağı başka toplumlarda görmek sanırım çok zor:)
bu kadar kanan veya saf insan hanği ülkede var. insanlar hala telefonla kandıktan sonra devlet ne yapsın.
kocanın milletten dolandırdığı paralari yerken iyiydi noldu şimdi boşanma davaları falan?
Bu salağı kullanan perde arkasında kesin biri vardır. Sen holdingleşecek kadar zengin ol, bankalar kredi verelim diye kapında yatsın, sen elini kolunu sallayarak sahte kimlikle bu ülkede iş yap. O kadar kolay değil bu işler. Yakında tutuklandığı zaman bana hak verirsiniz. O kadar zeki olsaydı, açık vermeden perde arkasından işlerini Jet Fadıl gibi yürütürdü.
Vatandaşımızda biraz akıllı olsun kardeşim,,çok kolay söğüşleniyor yazık günah ya, para bu kadar kolay kazanılmıyor...
Karısının fotoğrafa bakın dilli milli fotoğraf, onun da ne olduğu az buçuk belli oluyor. Yok kandırılmışmış yok bilmem ne!!!! Hadi oradan!!!!!!
bu dombili sadece maşa altında başkaları olmalı herifteki sıfata bak güvenilipte para verilecek tipmi var herifte
çakmış geçmiş ne güzel
rüşvet veren diyor ki ben şu şu kişilere rüşvet verdim diye itiraf ediyor,o insanlar ortalık da dolaşıyor hemde en üst yönetime yakın olarak bu ülkede kanun ve kanun ada mı var mı siz düşünün,IYI gelecek fetocu,pkk,soyguncular yargılanacak
Niye hiç Atatürkçü’ler,devrimciler,komunistler kanmıyor da hep aynı zihniyet kanıyor. Ağzından ‘Allah,Kuran,Hamdolsun vb’ kelimeleri düşürme bir de mehteran takımı oldu mu tamamdır. Sorsan ‘faiz haramdır’ lafı da düşmez ağızlarından 10 katı faiz arkasından koşan çomarların. Beter olun,az bile
Evet imam hatipler hep böyle sahtekar mezun ediyor o yüzden bende çocuğumu imam hatibe vereceğim evet akp ye oy verenler koyun ve çoğunluğun doğru olduğuna inanıyorlar basit bı zihniyetle o yüzden bende 12 yıldır her seçimde akp ye oy veriyorum ve vermeye devam edecegim bir alternatif olmadığı sürece peki ya sizler CHP zihniyetliler koskoca bir hiicc partisine hangi akılla oy veriyorsunuz tıpkı bir balık gibi yem atıyorlar size yıllardır sizde bir umut kosuyorsunuz Bende Atatürk u seviyorum o bizim önderimiz lakin yapmam asla.
PARA KAZANMAK O KADAR KOLAY OLSAYDI KİMSE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMAZDI.
Yatarak para kazanmak isteyenleri dolandırdığı için üzülmüyorum. Çalışmadan yatarak para kazanılan meslek ortada ki onlar bile baya emek harcıyor
Dolandırılanlardan 1600 kişi paralarını kurtaracağını söyleyen kişi yada kişiler tarafından tekrar dolandırılmış. "Bu kadar salağı ..." derken bahsedilen salak sayısı 1600 kişi ile sınırlı değil; her seçimde siyasi partiler umut satıyor ve milyonlarca kişi o kurnazlara oy veriyor. Sonuç: Zengin daha zengin , fakir eskisinden daha fakir. Demokrasinin olmadığı ülkelerde fakirin ekmeğini çalan çakallar her zaman fırsat kollar
söyleyince bize kızıyorlar. bu memlekette adalet sistemi işlevini yitirmiş caydırıcı cezalar yok yaptırım yok kanunlarda boşluklar var.
çocuk yüzlü şeytan
yazık cahil diyoruz kanan insana ama biride hop kardeşim sen ne ayaksın demiyor demekki bu pastadan buyuk dilim alanlar var !!!
Diğer Haberler
MHP İl Başkanı Kılıç’tan kurultaya davet

MHP İl Başkanı Kılıç’tan kurultaya davet

Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

ek fotoğraf// Topçular'da tramvaylar çarpıştı

ek fotoğraf// Topçular'da tramvaylar çarpıştı

Üniversite öğrencilerinden Afrin kahramanlarına destek

Üniversite öğrencilerinden Afrin kahramanlarına destek

Son teknoloji Akıllı Kavşaklar trafiği rahatlattı

Son teknoloji Akıllı Kavşaklar trafiği rahatlattı

Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.