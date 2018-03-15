80 bine yakın kişiyi dolandıran ve Uruguay'a kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'ın daha önce 'çıplak gösteren gözlük' sattığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

1 / 12 80 BİN KİŞİDEN PARA TOPLAYIP KAÇTI 25 yaşındaki Mehmet Aydın, internet üzerinden yüksek kar vaadiyle sanal hayvan satan 'Çiftlik Bank'ı kurmuştu. Aydın, 80 bin kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı.

2 / 12 RAP YAPMIŞ Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın gerçek ismi Eren Çakar olduğu ortaya çıktı. Çakar, bir zamanlar Egoman lakabı ile arabesk bile rap yapmış.

3 / 12 'EREN ÇAKAR' Mehmet Aydın'ın Twitter'da açmış olduğu hesap adı Eren Çakar olarak karşımıza çıkıyor.

4 / 12 'EREN ÇAKAR' Facebook'ta Eren Çakar...

5 / 12 'ÇIPLAK GÖSTEREN GÖZLÜK' SATMAYA ÇALIŞMIŞ Mehmet Aydın, 'en2qma' takma adıyla bir internet sitesi üzerinden kullanıcıları, çıplak gösteren gözlük satarak kandırmaya çalışmış.

6 / 12 URUGUAY'A KAÇTI Mehmet Aydın, dolandırıcı olduğu ortaya çıkmadan önce Uruguay pasaportu aldı.

7 / 12 URUGUAY İLE SUÇLU ANLAŞMASI YOK İddialara göre Montevideo'ya kaçtığı söyleniyor. Uruguay'ı seçmesini gösteren sebepler ise ülkemiz ile diplomatik ilişkilerinin olmaması, suçlu iade anlaşmasının olmaması olarak gösteriliyor.

8 / 12 EŞİ AÇIKLAMA YAPTI Mehmet Aydın'ın 20 yaşındaki eşi olan Sıla Soysal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

9 / 12 "BANA HEP İYİ TARAFINI GÖSTERDİ" "Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi.

10 / 12 "O PARALAR HELAL OLMAYACAK" "Bu kadar para toplandıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. "

11 / 12 "İNSANLARI KANDIRDI" "İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. "