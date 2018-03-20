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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:03 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın adı altında bir organizasyonla milyonlarca lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi.

Mehmet Aydın’ın Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcıları olduğunu ve bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai’de bir şirket kurduğunu anlatan Sıla Aydın “Uruguay süreli vatandaşılığı aldığını ve orada mal edindiğini sonradan öğrendim” dedi.

"EKSİK PARALARIN YERİNE BITCOIN KOYUYORDU"

“Akhisar’da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurt dışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurtdışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.”

"ALMANYA VE ABD'DE YATIRIMCILARI VARDI"

“Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.” (Milliyet)

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. . Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın,Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, , Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edilmişti fakat. Av. Yörük, açıklamasında “Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak” dedi.

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın Sıla Aydın

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
yahu bunu esas pohpohlayan TRT ve AHBAER dir. girin youtubeye bakın. mavi yumurta projesi yüksek gelir vs bakın izleyin. şimdi çıkmışlar millete salak diyorlar. esas siz salak ettiniz nu milleti.
"ocak 208'de" değil 2008 de olacak :) komiksiniz.
mal karı zaten 20 yaşında. 2008 'de boşansa 10 yaşında mi boşanmış olacak. komik seni
Süper zeka 20 yaşındaki bir bayan nasil 2008 de ayrılsın,milletin yazım hatasına güleceğine kendi beyin gücüne gül ????????
Zaten 28 yaşındaki adam için kendisinden 20 yaş küçük sıla aydınla evlendi diye yazmışlar.
Milletin paraları ile neler yapmış neler bizde cahiller çok olunca durum da böyle oluyor kimse ağlayıp sızlamasın kendi düşen ağlamaz
karıyı bıraktıı kactı tabii karıı ötüyorr. herşeyii
buna ben 100 euro borc vermem ama millet tefeye vermiş galiba
Aldanma ve aldatılma, bahtı kara milletimin değişmez bir yazgısıdır...
Bu dangalak bu işi tek başına planlayıp yapmış olamaz çok daha fazlası çıkacak bence bu sadece aysberkin ucu
bu konu daha cok su kaldirir..,hatta ikinci Zarrab olayi gibi olur
Daha ne olsun be Adam dünyanın en büyük sıgır koyun çifligini kurdu yalan diyin hadi
Kim ne derse desin 91 doguu Tosun Bebecik gayet zeki ve de başarılı..ama sahtekarlıkta.! yine de bravo..! Holliwodu göreve davet ediyorum ve bu adami filme alın
Herkesin Bildiği Çinliler Lazlarla Savaşmak İstediklerini Bildirirler. Günler Geçmesine Rağmen Lazlardan Haber Alamayan Çinliler Onları Gizli Dinlemeye Karar Verirler Ve Bir Toplantıda Bu Kadar Çinliyi Nereye Gömeceklerini Tartıştıklarını Öğrenen Çinliler Korkup Savaşmaktan Vaz Geçerler. Galiba Bu Dolandırıcıda Bir Fukaranın Derdine Derman Olacak Üç Kuruşu Esirgeyen Bu Kadar İneği Nereye Bağlayacağından Korkarak İşin Aslının Ortaya Çıkmasını Sağlar.
öt karı öt sen bile kaç parasını yidin bu milletin
Göya müslümanlara göre faiz haramdi :))) hepsi kosa kosa 80 bin aptal müslüman :))
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