Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, futbolcuları da kandırmış!

Çiftlik Bank dolandırıcılığında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Çiftlik Bank dolandırıcılığında Uruguay'a kaçtığı ifade edilen Mehmet Aydın'ın kurduğu sistemle yaklaşık 70 bin üyeden 550 milyon lira toplandığı belirtiliyordu. Devam eden soruşturmada ise toplanan paranın iki katı olduğu ortaya çıkmıştı.

MİLYARLARCA LİRA TOPLAYIP KAÇTI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI



27 yaşındaki Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Aydın'ın dolandırdığı isimler arasında milletvekilleri olduğu geçen günlerde basına yansıdı.

FUTBOLCULAR DA PARA KAPTIRDI



Son ortaya çıkan bilgilere göre ise Çiftlik Bank'a para kaptıranlar arasında Süper Lig ve 1. Lig 'de top koşturan ünlü futbolcular da yer alıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, 600'e yakın futbolcunun para kaptırdığı ileri sürülüyor. Futbolcuların Çitlik Bank'a kaptırdığı paranın ise 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.