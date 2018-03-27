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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, futbolcuları da kandırmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 08:55 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'a para kaptıranlar arasında Süper Lig ve 1. Lig 'de top koşturan ünlü futbolcuların da olduğu iddia edildi.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, futbolcuları da kandırmış!

Çiftlik Bank dolandırıcılığında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Çiftlik Bank dolandırıcılığında Uruguay'a kaçtığı ifade edilen Mehmet Aydın'ın kurduğu sistemle yaklaşık 70 bin üyeden 550 milyon lira toplandığı belirtiliyordu. Devam eden soruşturmada ise toplanan paranın iki katı olduğu ortaya çıkmıştı.

MİLYARLARCA LİRA TOPLAYIP KAÇTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

27 yaşındaki Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Aydın'ın dolandırdığı isimler arasında milletvekilleri olduğu geçen günlerde basına yansıdı.

FUTBOLCULAR DA PARA KAPTIRDI

Son ortaya çıkan bilgilere göre ise Çiftlik Bank'a para kaptıranlar arasında Süper Lig ve 1. Lig 'de top koşturan ünlü futbolcular da yer alıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, 600'e yakın futbolcunun para kaptırdığı ileri sürülüyor. Futbolcuların Çitlik Bank'a kaptırdığı paranın ise 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılarÇiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar
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Çiftlik Bank Mehmet Aydın Süper Lig

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