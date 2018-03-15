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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Yüksek kâr vaadiyle onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kayıplara karıştı. Savcılığa teslim olan eşi Sıla Aydın ise tutuklandı. Mağdurları şoke eden bir açıklama da ailenin avukatından geldi, Avukat, Mehmet Aydın'ın eşinin avukatı da dün Aydın'ın Uruguay'a kaçtığını ve inşaat işine girdiğini söylemişti. Öte yandan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kimlik kartı aldığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılıyor.

Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili son üç günde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Şirket Facebook hesabını ve internet sitelerini kapatırken, mağdurlar şirketin çiftliklerini bastı, olaylar çıktı.

EŞİ DE TUTUKLANDI

Dün itibariyle de hem Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak hem de şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği belirtildi.

KİMLİK KARTI ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre, şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ise Uruguay'a kaçtığı ifade ediliyor. Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın en son geçen 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresini değiştirdiğini belirterek, “O tarihten bu yana kendisine ulaşılamıyor. Uruguay’a gitmiş. Yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış” şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu iddiaların ardından şimdi de Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan oturum izni aldığını gösterir bir kimlik kartının fotoğrafı internete düştü. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında alındığını gösterir belgenin geçerlilik tarihi ise Haziran 2019 olarak görülüyor.

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TABELA İNDİRİLDİ, KAYYUM ATANACAĞI ÖĞRENİLDİ

Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırıldı. Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu.

500 MİLYONDAN FAZLA TOPLADILAR

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.

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ÇİFTLİK BANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor.

Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.

SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
CALIŞMADAN KAZANMAYA CALISAN BIR MILLET OLARAK DAHA COK DOLANDIRILIR BU MILLET
diriliş ertuğrul ıyuncusunun konuşması: kudüs kırmızı çizgimiz falan filan...vatan millet sakarya. kuran okuma... koyun dediğimizde de kızıyorsunuz...
adam çalmış ama yapmışta
büyüksün babaaaaaa:))
YAA BU ERGENİN YAŞINDAN BİLE ŞÜPELİYİM BEN BUNA BİRİLERİ YOL VERMİŞ KULLANMIŞ DAHA BU 17 18 OLSUN HADİ ASKERLİK BİLE YAPMAMIŞ TİPİ VAR YAAAA BU YAKALANSA BİLE HAPİS DE YATMAZ YATARI NE Kİ HEEEE ALACAĞINI ALMIŞ GİTDİ PARALAR GİTDİ
Hakkaten de bu tipe para kaptıranların seçme ve seçilme hakları elinden alınmalı, vasıfsız vatandaş kimliği verilmeli. La oğlum bi şu tipe bakın ya şu tipe bi bakın. Sokakta mendil satan gariban ''abi mendil 1 lira'' dese dönüp yüzüne bakmazsınız, şu para kaptırdığınız tipe bi bakın ya! Bu milletle bi halt olmaz abi, Reis boşuna nefes tüketiyor...!
demekki neymiş ÇALışarak anca karnını doyuruyorsun aslında bütün zenginlerin gelirlerinin incelenmesi lazım ..
OLAYDA İHMALİ VE GÖREV KUSURU BULUNAN TÜM DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİNDE POLİSE VE YARGIYA HESAP VERMESİ GEREKİYOR..BU İŞ BÖYLE KAPANMAZZ...
Bak şu bacaksıza ya . Cin olmadan yurdumun saftirik insanlarını çarpmış. Ama bir gerçek var ki oda sistem olarak çocuğu tebrik etmek lazım.
nedense halkımızın takdiri hep fırıldaklardan yana oluyor
şu parlak bebe de dolandırdıya tamam artık... kanrıldık dersiniz olur biter
EĞER ÇİFTLİKBANK DOLANDIRICIYSA DEVLET VE AKP HÜKÜMETİDE SUÇ ORTAĞIDIR.ÇÜNKÜ 2 YIL BOYUNCA MİLLETİ DOLANDIRMASINA GÖZ YUMULMUŞ İDARİ HİÇ BİR TEDBİR ALINMAMIŞTIR...
@ozgurtura adamlar soruşturma açtı millete televizyondan dediler yatırmayın paranızı nitelikli dolandırıcılar bunlar diye kim dememiş partı meselesi değil bu internettte bir sürü haberide var soruşturma hakkında.... önce bir oku sonra yaz illa herşey partı değil.....
Açılışta kuran okutup döner ekmek dağıtıp dua okumuş..sonrada dış güçlerden baskı var demiş..türkiyede tüm yobaz hırsızların yöntemi aynı..altından akp çıkarsa şaşırmam...
İnsanlar,daha çok kazanmak için araştırmadan bu tip dolandırıcılara bulaşıyor.Bu dolandırıcılarda yükünü tutunca ortadan kaybolarak,insanları mağdur ediyorlar.
bu adamı çok sevdim... kanuninin yaptığı gibi (rüşvetçi ve hırsız olan damadı rüstem paşayı sadrazam yapması) bu kişiyi başbakan yapalım ... bu adamda ok büyük potansiyel var.... çok.... bunun eline ülkemizde çok az su döken çıkar...
etrafındaki ihtiyacı olan insanlara bir ekmek alıp yardımcı olmayan insanlar tanımadığı elalemin adamlarına inanıp binlerce lira vermişler... üzüldüm mü? hayır... kolay para kazanmak isteyen ahmaklar topluluğu beter olun... hükümet ortaya çıkarda oy için mağdurların ödemesini yaparsa ilk önce sokağa ben çıkarım... mağdur olmuşlar ... hadi oradan.. ahmaklar topluluğu...
Ya görüntü icabıyla tam bir mal ama bu yaşta gerçekten helâl olsun nasıl o kadar para toplamış dolandırmış çok ilginç bir hikaye
dolandırılan ve dolandıran hepsi tipik akp müslüman zihniyeti kolay para kazanmanın peşinde olan faiz yemez müslümanlar. laa bu adamı avrupada bakala sigara almaya göndersen çocuk diye vermezler.
hacı ben böyle zeki adamların harcanmama sı taraftarıyım
Genellikle tüyü bitmemişin hakkını yerler,,,Bu sefer Tüyü bitmemiş kişi yetimlerin hakkını yemiş. Bir beyin göçü daha yaşandı.
Bu millete her şey hak şimdiki nesil nasıl kolay yoldan zengin olurum düşüncesiyle hareket ederse olacaklar malum.Bu dolandırıcılık yıllar önce vardı yine var biz halk olarak hiç ders almamışa benziyoruz. Yiyemeyinin parasını yerler misali bu ülkede çalmadan dolandırmadan zengin olunmaz maaalesef..................?
millet çoluk çocuga inanıyor bukadarmı basit
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