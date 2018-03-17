Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

CNNTürk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, şu ifadeleri kullandı:



Çiftlik Bank'a ilişkin çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım."

"AF YOK"



Af tartışmalarına da değinen Gül, "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...