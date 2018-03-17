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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldığı katıldığı bir programda, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan iadesinin isteneceğini açıkladı.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

CNNTürk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

Çiftlik Bank'a ilişkin çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım."

"AF YOK"

Af tartışmalarına da değinen Gül, "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın Son dakika abdülhamit gül

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
adamı bi rahat bırakın fetöcüleri alamadınız buna mı gücünüz yetti.adam o kadar kerizi pandiklemiş en fazla kaç sene yatar fadıldan fazla yatarsa yazıklar olsun böyle adalete
bence saçma zaten iade edilsede parayı yollamayacaklar. parasız ne işe yarar çocuk. ve bu cocuğa para verenler mağdur değil tefeci. öyle bir kazançla verilen para batınca dolandırıldık dersen tefecisin demektir.
hacı kesin verirler hemen isteyelim(!)
tabi isyeyin burda mandra flozofu olarak değerlendiririz
diğerlerini verdiler ya bunu da isteyin bakalım ne diyecekler
kimi verdiler ki bunu verecekler boşuna beklemeyin
kimleri istedik.kimi alabildik?? sahtekar dolandırıcı için bence ülkemizin itibarını Bir kez daha düşürmeyelim çünkü vermezleeeeer bız isteyince vermiyorlar
şimdiye kadar hangi ülke iade yaptı da uruguay yapacak
6 ay içinde istedin istedin yoksa alamazsın
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