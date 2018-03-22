HABER

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank üzerinden insanları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili, “Kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır bu kişiyle ilgili, nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Umuyoruz ki adalet yerini bulacaktır” dedi.

Bakan Gül, 'Eskimeyen Eşyalar, Yenilensin Hayatlar' projesi atölyesi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Gül, projenin öneminden bahsetti. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi. Daha sonra atölyeyi inceleyen Bakan Gül, denetimli serbestlik işçileriyle görüştü. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank üzerinden insanları dolandırdıktan sonra gittiği Uruguay’dan da kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlattı. Bakan Gül, “O konuda savcılık yurt dışı çıkış yasağı koydu ve gerekli incelemeleri yaptı. Yargı mercileri gerekli tutuklamaları yaptılar. Kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır bu kişiyle ilgili. Nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir, yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler. Umuyoruz ki adalet yerini bulacaktır. Bizler de konuyu takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, geçtiğimiz gün atanan hakim ve savcılar için CHP’nin tutarsız atıflarda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yargıya bilinçli ve sistematik bir şekilde birileri hakim ve savcı olma hevesinde galiba. Hakim ve savcıların mahkemelerini bağımsız bırakmamız lazım. Elbette mahkeme kararları eleştirilebilir ama kalkıp da bütün hakimlere şöyle böyle hakim demek haksızlık. Bugün darbe girişimden beri darbecileri yargılayan, büyük bir fedakarlık içerisinde gayret eden hakim ve savcılara kimsenin haksızlık yapmasına izin veremeyiz. Hakim, savcılar kararıyla konuşuyor bir mikrofon karşısında veya gurup toplantısında kürsüde, bir mikrofona konuşan meslek grupları değil. Hakim ve savcıların kararına itiraz yolları vardır. Elbette ben de bir avukat olarak katılmadığım eleştirdiğim kararlar var, olur, bunlar normaldir. 10 milyonun üzerinde dosya yılda hakim ve savcıların elinden geçiyor. Doğru olmayan 10 karar olabilir buna da itiraz etme imkanı var. Türkiye’de hukuk sistemi var. Bu kararlara itiraz etmek yerine eleştirmek ve bütün hakim ve savcıları töhmet altında bırakmak büyük bir haksızlık olur. Buna müsaade edemeyiz. Yargı bir gurubun veya bir kesimin değil ki. Bütün Türk milletinin yargısı. Ona bir leke gelirse Türk milleti incinir. Yargıya, yargısız infaz doğru değil. Bir haksızlık varsa HSYK’ya itirazda bulunur. Hakimler ve şu mahkemeler böyle yapıyor demek doğru değil. Varsa hata yapan hakim savcı onun da hesabını vermesi lazım. Kalkıp genelleme yapmak doğru değil. Hata yapan hakim savcı hesabını verir.”

İHA

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!
Mehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdıMehmet Aydın Uruguay'ı da karıştırdı
Çiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmışÇiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Mehmet Aydın Çiftlik Bank abdülhamit gül Kırmızı Bülten

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fetö yu getiremeyenler bunu hiç getiremezler.. tarihte bir çok dolandırıcılık yapıldı kimler ceza alabildi bunlardan bahsedin önce
Diğer Haberler
Sınırda yakalanan Yunan askerlerden kroki çıktı

Sınırda yakalanan Yunan askerlerden kroki çıktı

Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Hasankeyf'te protesto! Ortalık fena karıştı

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Afrin'de patlama! Şehit ve yaralılar var

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

Abdullah Ağar açıkladı! Sessiz sedasız operasyon başlatıldı

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.