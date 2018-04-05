Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın 'askerlik raporu' ortaya çıktı

Çiftlik Bank olayında binlerce kişinin milyonlarca lirasının dolandırılmasına ilişkin olarak dünya çapında aranan Mehmet Aydın hakkında skandal bir detay daha ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, yakın korumasının Kıbrıs'ta kumar ve kokain alemleri yaptığını ifade ettiği Aydın, 2011'de 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmemiş.

"DENGESİZLİK VAR"



Mehmet Aydın, 2011 yılında Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Bursa'daki askeri hastaneye sevk edilen Aydın, oradan da İstanbul'a sevk edildi. GATA'da muayene edilen Aydın'ın boy ve kilo dengesizliği olduğu tespit edildi. Ardından da Aydı 'askerliğe elverişsiz' raporu aldı.

"ODAYA HAYAT KADINLARI GELİYORDU"



En son Urugay'da ortaya çıkan Aydın, dünyanın her tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyor. Aydın'ın eşi Sıla Aydın ise tutuklu. Aydın'ın tutuklu yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum" demişti.