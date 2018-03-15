Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Saadet zinciri yapılanması Çiftlik Bank’ın kurucusu olarak önce sosyal medyada ardından da iş dünyasında hızla yükselen ve yanında bulundurduğu insanlarla yüzbinlerce mağdur yaratan Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. Kandırdığı insanlardan yaklaşık 500 milyon lira topladığı ortaya çıkan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve şirketinin yöneticisi Cemal Çolak ise tutuklandı. Yapılanma ile ilgili soruşturma sürerken, olayların başrolündeki 27 yaşındaki Mehmet Aydın ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

OVERLOKÇU ÇIKTI!



Sözcü’de yer alan habere göre; kendisini ‘bilgisayar uzmanı, girişimci’ olarak tanıtan Aydın’ın aslında overlokçu olduğu öğrenildi. 2010 yılında imam hatip lisesinden mezun olduğu öğrenilen Mehmet Aydın’ın, İş-Kur’daki kaydında meslek bilgilerinin “Overlokçu, dikiş makinesi operatörü” şeklinde tanımlandığı gözlendi.

BARDA GARSONLUK DA YAPMIŞ!



Mehmet Aydın’ın iş dünyasına atılmadan önce 2013 yılında bir barda garson olarak çalıştığı ardından iş dünyasına atıldığı öğrenildi. Resmi kayıtlara göre; 16 Şubat 2015 tarihinde 24 yaşında ilk şirketini kuran Mehmet Aydın’ın ertesi gün bu şirketini kapattığı yani ‘aç-kapa’ yaptığı gözlendi. İkinci şirketini 28 Şubat 2015’te kurduğu öğrenilen Mehmet Aydın’ın bu ikinci iş yerini de bir buçuk yıl sonra 26 Temmuz 2016’da kapattığı ortaya çıktı. Genç ‘girişimcinin’ Türkiye’nin gündemine oturan son şirketine ise 2 Eylül 2016’da ortak olduğu ve 22 Aralık 2017 tarihinde ayrıldığı gözlendi.

77 BİN KİŞİDEN PARA TOPLADI



SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon lira ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs’a ve Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.