HABER

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Arkasında binlerce mağdur bırakarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın, İmam Hatip Lisesi mezunu ve asıl mesleğinin de 'overlokçu' olduğu ortaya çıktı. Aydın'ın, 2013 yılında bir barda garson olarak çalıştığı ardından iş dünyasına atıldığı belirtilmişti.

Saadet zinciri yapılanması Çiftlik Bank’ın kurucusu olarak önce sosyal medyada ardından da iş dünyasında hızla yükselen ve yanında bulundurduğu insanlarla yüzbinlerce mağdur yaratan Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. Kandırdığı insanlardan yaklaşık 500 milyon lira topladığı ortaya çıkan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve şirketinin yöneticisi Cemal Çolak ise tutuklandı. Yapılanma ile ilgili soruşturma sürerken, olayların başrolündeki 27 yaşındaki Mehmet Aydın ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

OVERLOKÇU ÇIKTI!

Sözcü’de yer alan habere göre; kendisini ‘bilgisayar uzmanı, girişimci’ olarak tanıtan Aydın’ın aslında overlokçu olduğu öğrenildi. 2010 yılında imam hatip lisesinden mezun olduğu öğrenilen Mehmet Aydın’ın, İş-Kur’daki kaydında meslek bilgilerinin “Overlokçu, dikiş makinesi operatörü” şeklinde tanımlandığı gözlendi.

SOZC

BARDA GARSONLUK DA YAPMIŞ!

Mehmet Aydın’ın iş dünyasına atılmadan önce 2013 yılında bir barda garson olarak çalıştığı ardından iş dünyasına atıldığı öğrenildi. Resmi kayıtlara göre; 16 Şubat 2015 tarihinde 24 yaşında ilk şirketini kuran Mehmet Aydın’ın ertesi gün bu şirketini kapattığı yani ‘aç-kapa’ yaptığı gözlendi. İkinci şirketini 28 Şubat 2015’te kurduğu öğrenilen Mehmet Aydın’ın bu ikinci iş yerini de bir buçuk yıl sonra 26 Temmuz 2016’da kapattığı ortaya çıktı. Genç ‘girişimcinin’ Türkiye’nin gündemine oturan son şirketine ise 2 Eylül 2016’da ortak olduğu ve 22 Aralık 2017 tarihinde ayrıldığı gözlendi.

77 BİN KİŞİDEN PARA TOPLADI

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon lira ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs’a ve Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!
Çiftlik Bank nedir? Saadet zinciri olduğu söylenen Çiftlik Bank insanları dolandırdı mı?Çiftlik Bank nedir? Saadet zinciri olduğu söylenen Çiftlik Bank insanları dolandırdı mı?
'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın imam hatip

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 71 yorum
imam hatipli olmasına şaşırdık mı tabii ki hayır.bütün hırsız vurguncu sahtekarlar rüşvet yiyenler imamhatip mezunu olma şartı varmış gibi
tabikide sasirma da imam hatipe gidince 10 numara insan olacak diye birsey mi var. sen kendin akilli ol. sen baskasini ne yapacan.
@enteresan_adam Ulan beyinsiz herif..İmam hatip liselerindeki AMAÇ insan KUR'AN I KERİM ve İSLAMİYET i daha iyi öğrenmesi içindir..Fakat bu ve bunun gibiler amacı araç olarak kullanıyorsa İMAM HATİP LİSELERİ ne yapsın..bide senin bu aptalca yorumuna beyeni butonuna basan cahillere ne demeli..insanların kendi dinlerini kötüleyen bir gençlik çoğaldığı sürece o toplumda edep ve hayanın kaybolması doğaldır..
@enteresan_adam @enteresan_adam sen gitt Atatürk e tap en doğru su bu senin için gerilikci zihniyetsiniz
@enteresan_adam Niye hiç Atatürkçü’ler,devrimciler,komunistler kanmıyor da hep aynı zihniyet kanıyor. Ağzından ‘Allah,Kuran,Hamdolsun vb’ kelimeleri düşürme bir de mehteran takımı oldu mu tamamdır. Sorsan ‘faiz haramdır’ lafı da düşmez ağızlarından 10 katı faiz arkasından koşan çomarların. Beter olun,az bile
TAYYİPİN HAS ADAMI....
Dini kullanarak ülkenin ,milletin başını yiyenlerde bugün.Bu millet herkesin dininin kendine olduğunu öğrendiği gün aptal yerine konmaktan kurtulacaktır.Ülkenin bu hale gelmesnin tek sorumlusu din maskesi takan simsarlar ve bunlara aldanan aptallardır.
Ne alakası var şimdi bu koçin yaptığıyla diğerlerinin? ya siz hangi dine mensupsunuz ya da hangi toprağın cocugusunuz vatandaşlığıniz neresi bunlar nasıl düşünceler ya ayıp lan ayıp sizin adınıza utanıyorum
@omer_yolcu_1990 bir siz müslümansınız herkes diniz ve vatan haini.Yediniz ülkenin başını.Sattınız yokluk içinde kurulan bütün vatan kuruluşlarını...Utan bencede ama kendinden.
@macahel35 haklısın dini kullananlara bende kızıyorum ama bunlara inananların hepsi dindar değil ki her kesimden var yani dindar olmayıp bunlara inananlar acaba ne için inandılar merak ediyorum açıkcası yani bu tür olayları dine mal etmek çok yanlış ve gerçekten inanmış insanlara bir hakarettir...
bu sahtekar dini mi kullandi da
@macahel35 tabutta hocanın önüne yatacaksın ama
@ismailkoc06 o Allah'ın emri hepimiz için geçerli.
@macahel35 toprağımız gerçek istiklal marşının okunacağı türkiye topraklarıdır
@ismailkoc06 sen endişe etme biz yatmayacağız,mahalle baskısı kalksın herkes bilsin kim müslüman kim değil
@omer_yolcu_1990 E ne diye her köşeye imam hatip açılıyo o zaman, bi işe yaramayacak insanlar kendini yetiştirecekse?!
devlet bu zamana kadar neredeydi
senin aklin nerde idi oglum. adama sormazlar mi
SONUÇ MEHMET AYDIN KAÇTI,KONU KAPANDIMI???????
@serbay3858 SONUÇ MEHMET AYDIN KAÇTI,500 MİLYON DA VATANDAŞIN BİR TARAFINA KAÇTI.BU ÜLKEDE KAÇAN KAÇANA TAKAN TAKANA.
@serbay3858 bence kapandı.
bakın kesin bu haber üzerinden imamhatip ve ak pariyi karalayan gerizekalılar çıkacaktır. demedi demeyin kesin diyorum .o kadar ahmak varki donu kaybolsa ak partiyi dini suçlayacaktır.salyalar yorumlara akacaktır iyi bakın.
@akif83 dünden beri jeton yenimi düştü şu kurnazı.chp mi suclu
İmam Hatip mezunu;işlem tamam,helal...
Din eğitimi almak insanı ahlaklı yapmıyor. İçinde ahlak yoksa taşıma suyla değirmen dönmez. Sadece koyunları daha kolay soymaya yarar.
bu adamı çok sevdim... Kanuninin yaptığı gibi (rüşvetçi ve hırsız olan damadı Rüstem paşayı sadrazam yapması) bu kişiyi başbakan yapalım ... bu adamda çok büyük potansiyel var.... çok.... bunun eline ülkemizde çok az su döken çıkar... kaçırmayalım bu cevheri....
ŞU TOSUNCUĞA PARA KAPTIRDINIZ YA NE DİYEYİM SİZE
Boşuna mı bu ülkede normal okullar imam hatipe dönüyor, profosyonel dolandırıcılar şart..
Türkiye'nin en büyük SIĞIR ÇİFTLİĞİ'ni kurmuş tosunum
İmam hatipliler kadar paraya tapan var mı şu dünyada? Herşeyleri para aga kim ne dersr desin. Kul hakkı falan hak getire torpil, para, mevki makam aşkı, herşeyleri dünyevi. Eve barka sokmayacan. Namusuna da bakarlar.
büyüksün babaaaa 77.000. lik çiftliği kırdunya helal olsun sana
Üzüldüm mü hayir
Balık Baştan kokar...
Düşmesin kamiller de kardeşim kimse kimseden zorla para almıyor ama suç bunlara inananlarda sen ne olduğu nu bilmediğin birine nasıl para verirsin yaaa ne aptallık bu aklım almıyor .....
İmam hatip Lisesi mezunu..dindar ve kindar bir gencimiz..Ağabeylerini örnek almış..Çocuğun bir suçu yok..Büyüklerinden ne gördüyse,ne öğrendiyse onu yapmış..
kim nederse desin bu tarzda dolandırılan insanlara acımıyorum ben küçük esnafım işimi iyi yapabilmem için sarmaye aramaya çalışıyorum kimse 1 lira vermez iş sahibi kimse olmaz yattıgı yerden para kazanmak istiyorlar gel kardeşim birlikte çalışalım iş yapalım kazanalım ama yok kimse gelmez çünkü biz ler sahtekar degiliz
genç ve yatırımcı ış adamı detekleyın bu mıllet akıllanmaz tabı ışın ıçınde menfaat ve nemalanma var
bu hırsızlarda hep imam hatipten çıkıyor la
İşte Türk İş dünyası
rahmetli aziz nesin diyorum anlayan anladı :) siyasi polemik olsun diye yazmıyorum ama çok merak ediyorum 77.000 kişide bir tane sol görüşlü varmı acaba
Bu oyuncu Mehmet Çevik yanında ne geziyor onuda paraylamı tutmuş acaba
görüntüsü moronlara benziyor o yüzdenmi moronları ve gündüzileri dolandırmış merak ettim.
77 bin gazma sapını bu ülkeden başka üçüncü afrika ülkelerinde bile bulamaz yakışır sana tosunum güle güle harca az bile bu gara sığırlara..!
adamda tam at hırsızı tipi var.. buna mı trilyonlarını emanet etmişler.. buna eşşeğini emanet etmez adam.. koyunmu desem sığır mı desem ne desem bilemedim şimdi bunlara..
Bu millet kendini din üzerinden sömürtmeye devam ettikçe, daha çok böyle olaylar yaşar.
Helal sana bu kadar çobanı başka ülkede bulamazsın 77 bin az rakam değil derhal başka ülkeye sevk edilmelidir bu 77 bin kişi
Bu çocuğun yiyeceği halt değil bu iş arkasında kimbilir kimler var ? Garsonluktan birden bire nasıl bir geliri varmış ki bu işlere başlamış? Buna bu kadar yetkiyi verip milletin başına dert edenler kimler ? İşin bu tarafını hiç düşünen var mı bilmem ???
Ayağıma bastın çocuk çek ayağını çocuk dubaiye gidelim çocuk
Hanifi Yer de ayakkabı boyacısıymış.
ASLINDA BUNUN GERÇEK PATRONU KİM ONU BULMAK GEREK
overlokcu ayağımıza gelmiş
bu hırsızın suçu yok bence,1 koyup 5 alacağım mantığıyla bu tüysüze güvenip para yatıranlar suçludur...
BASTIK PARAYI TOSUNA HAYAL KURDUK BOŞUNA İNEĞE, TAVUĞA, KOYUNA GEL ARTIK MEMEDİM BİTSİN BU HASRET JET FADILDA KİM OLUYOR HELAL YİĞİDİM GÖZLERİM DOLUYOR ÜYE SAYIN GÜVEN VERİYOR GEL ARTIK MEMEDİM BİTSİN BU HASRET BİTCOİN FALAN HİKÂYE ÜYE OLALIM AÇ BİR SİTE URUGUAY HARİTADA NEREDE GEL ARTIK MEMEDİM BİTSİN BU HASRET ATLANTİK OKYANUSU HEMEN AŞMIŞSIN İNŞAAT İŞİNE DE EL ATMIŞŞSIN CEM UZANI YALNIZ BIRAKMIŞSIN GEL ARTIK MEMEDİM BİTSİN BU HASRET LAKABININDA HAKKINI VERİYON ERKEN YAŞINDA NELER YAPIYON PARALARI VALİZLERLE TAŞIYON GEL ARTIK MEMEDİM BİTSİN BU HASRET
ülke başı boş herkes istediği gibi at koşturuyor herkes kendi kıçını kurtarma derdinde ilkede ne yolsuzluklar ne oyunlar dönüyor kimsenin umrunda değil o derece başı boş sahipsiz ülkemiz Allah yardımcımız olsun sonumuz hayır olsun
dindar nesil yetişir ya imamhatip liselerinden
helal olsun valla bu millete böyle adam lazım zaten soyan sömüren 5 sene sonra ülkenin başına geçer bu millet birde oy verir buna eli öpülecek adam bunlar koyun çok olunca başlarına böyle çoban lazım kör bu millet
adam milleti dolandırmış siz burda okulunu sorguluyorsunuz ne kadar mal milletimiz var ya
Para veren kişiler parayı ne amaçla vermişler. birde diğer taraftan bakmak lazım. yüklü kar var işin içinde. ?
Diğer Haberler
MHP İl Başkanı Kılıç’tan kurultaya davet

MHP İl Başkanı Kılıç’tan kurultaya davet

Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

ek fotoğraf// Topçular'da tramvaylar çarpıştı

ek fotoğraf// Topçular'da tramvaylar çarpıştı

Üniversite öğrencilerinden Afrin kahramanlarına destek

Üniversite öğrencilerinden Afrin kahramanlarına destek

Son teknoloji Akıllı Kavşaklar trafiği rahatlattı

Son teknoloji Akıllı Kavşaklar trafiği rahatlattı

Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.