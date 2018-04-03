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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın roket için marka başvurusu yapmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 08:31 | Son Güncelleme

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan "Tosun" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağır silah, havan ve roketler için de marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın roket için marka başvurusu yapmış!

Aydın’ın Türkiye Patent Enstitüsü’ne (TPE) 6 farklı logo ve toplamda 747 ürün için marka tescili başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Buna göre, Çiftlik Bank adına 2016 sonlarında hayvansal ve gıda ürünleri üzerine izin alındı. Daha sonraki başvurularda ateşli, havalı, yaylı silahlar, ağır silahlar, havanlar, roketler, havai fişekler için marka tescili istendi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Şirket geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı başvuruda faaliyet alanını genişletmek isterken aynı adı kullanan bir şirketin faaliyet alanına girdiği için şirketin marka iptali itirazı oldu.

DETERJAN, İÇKİ, CİNSEL AMAÇLI ÜRÜNLER...

Çiftlik Bank ismiyle yapılan son başvuruda deterjan, sabun, elektrikli motorlar, tıraş ve epilasyon ürünleri, cinsel amaçlı ürünler, sinek raketleri, maden suyu, içkiler, kömür, odun, vinçler, asansörler, pedikür aletleri, klozet, emzik ile oyuncak gibi birçok ürünün üretimi için de markasını tescil ettirmek istediği görüldü.

TPE diğer marka sahibinin kendilerine yaptığı itiraz sonrasında talebi değerlendirmeye alarak marka başvurusu yapan Çiftlik Bank’a bu itirazı bildirdiği sistemde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank Aydın marka

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne var bunda adam o zaman iş adamıydı başvurmuş çiflik banka zaten almış patent verene sormak lazım bunun şartlarını nasıl yerine getirmiş hem üye olanlardan biri ne diyor aynen şöyle ben üye olarkekn 57.bininçi kişiydim 56999 kişi apta. olamaz diye düşündüm.noktaa
ya şu pezmenkin haberlerini vermeyin artık her gün tosuncukta tosuncuk şiştik
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