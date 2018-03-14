Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte yurt dışına kaçtığı öğrenildi. İddiaya dile getiren ise Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın oldu. Mehmet Aydın'ın karısının iddiasına göre Çiftlikbank'ın sahibi Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltılırken Mehmet Aydın'ın hesabındaki paralarla sırra kadem bastığı öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın teslim olan eşi Sıla Aydın şunları anlattı;

'BANA HEP İYİ TARAFINI GÖSTERDİ'

"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."