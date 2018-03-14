Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın firar etti. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte yurt dışına kaçtığı öğrenildi. İddiaya dile getiren ise Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın oldu. Mehmet Aydın'ın karısının iddiasına göre Çiftlikbank'ın sahibi Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltılırken Mehmet Aydın'ın hesabındaki paralarla sırra kadem bastığı öğrenildi.
Mehmet Aydın'ın teslim olan eşi Sıla Aydın şunları anlattı;
'BANA HEP İYİ TARAFINI GÖSTERDİ'
"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."
Sıla Aydın yurt dışında da Mehmet Aydın'ın şirketleri olduğunu da iddia etti. Dediğine göre o hesaplara 40 milyon dolar da aktarılmış. Mehmet Aydın'ın genel müdürü olan Niyazi Karakoç'un oğlunun da Çiftlikbank'ın sahibi ile firarda olduğu ve söz konusu yurt dışı şirkette hissesinin olduğu iddia edildi.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kayınpederinin eşinin hesabına yolladığı paralara el koyduğunu iddia etmişti. Genç kadın ise böyle bir şey olmadığını iddia ederken 'Benim babam onu dolandırmış olsa babamın dehşet parası olurdu. Bunu bakanlar ya da devlet tarafındakiler kolaylıkla açıklığa kavuşturabilir. Ben de şikayetçi olacağım. Bu kadar insanın hakkını ödeyemem' dedi.
ÇİFTLİK BANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR?
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor.
Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.
SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.
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