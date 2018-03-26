HABER

Çiftlik Bank’ın tepesinde 7 yönetici daha var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 05:25 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank’ın tepesinde 7 yönetici daha var

Çiftlik Bank’ın tepesinde 7 yönetici daha var

Çiftlik Bank’ın tepesinde 7 yönetici daha var

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılarÇiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleri

İşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleri

Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.