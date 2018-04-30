Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın ile yaptıkları en son görüşmeyi de anlattı. Milliyet'ten Musa Kentler'in Aydın ile en son 5-8 Mart arasında Brezilya'da görüştüklerini anlatan Yurdakul, bu görüşmede muhasebeci Kalender Kemal'in yanı sıra ismini hatırlamadığını söylediği Kıbrıslı bir noterin de bulunduğunu söyledi. Yurdakul; Aydın'ın kendisine Suat Emur adlı adamının Çiftlik Bank hakkındaki raporu 'temiz' çıkarmak için kendisinden 500 bin dolar aldığını; daha sonra 1 milyon daha isteyince 'dolandırıldığını' anlayarak Suat'ı kovduğunu anlatmış...

SAO PAULO'DA SON GÖRÜŞME



Cudi Cumhur, Brezilya'da geçtiğimiz Mart ayında yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı:

"Son görüşmemiz Brezilya'da Sao Paulo'da oldu. Önce Dubai'ye çağırmıştı. Orada görüşecektik. Daha sonra değiştirerek Brezilya'ya gelmemizi istedi. Görüşmede ben, muhasebeci Kalender Kemal, ağabeyi Fatih Aydın ve adını bilmediğim Kıbrıslı bir noter vardı. Ben 'Ne zaman dönmeyi planlıyorsunuz? diye sordum.’