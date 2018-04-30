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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın ile yaptıkları en son görüşmeyi de anlattı.

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın ile yaptıkları en son görüşmeyi de anlattı. Milliyet'ten Musa Kentler'in Aydın ile en son 5-8 Mart arasında Brezilya'da görüştüklerini anlatan Yurdakul, bu görüşmede muhasebeci Kalender Kemal'in yanı sıra ismini hatırlamadığını söylediği Kıbrıslı bir noterin de bulunduğunu söyledi. Yurdakul; Aydın'ın kendisine Suat Emur adlı adamının Çiftlik Bank hakkındaki raporu 'temiz' çıkarmak için kendisinden 500 bin dolar aldığını; daha sonra 1 milyon daha isteyince 'dolandırıldığını' anlayarak Suat'ı kovduğunu anlatmış...

SAO PAULO'DA SON GÖRÜŞME

Cudi Cumhur, Brezilya'da geçtiğimiz Mart ayında yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı:

"Son görüşmemiz Brezilya'da Sao Paulo'da oldu. Önce Dubai'ye çağırmıştı. Orada görüşecektik. Daha sonra değiştirerek Brezilya'ya gelmemizi istedi. Görüşmede ben, muhasebeci Kalender Kemal, ağabeyi Fatih Aydın ve adını bilmediğim Kıbrıslı bir noter vardı. Ben 'Ne zaman dönmeyi planlıyorsunuz? diye sordum.’

‘500 BİN DOLAR VERDİM’

‘Mehmet Aydın da bana 'Rapor açıklanmadan gelmeyeceğim, bana o kadar söz verdiler, sürekli 'rapor tamam, iyi açıklanacak, rüşvet veriyoruz' dediler. Suat (Emur) 500 bin dolar istedi. Ben yalan dolan olduğunu söyledim onlar ısrar ettiler, 'Bu parayı verdiğimizde raporu olumlu çıkartacağız' dediler. Ben de raporu görmeden para vermem dedim. En son para olmazsa rapor çıkmaz dediler mecburen son güvenip verdim. Daha sonra tekrar 1 milyon dolar daha istediler s...r çektim kovdum Suat'ı da..." dedi. Başka önemli birşey konuşmadık zaten, dışarıda yemek yedik. Sonra Mehmet, Fatih ile bir yere gitti ama söylemedi nereye gittiğini, ki zaten işlerini sorgulamazdım."

‘RAPORU HAVADA ÖĞRENDİM'

"Kıbrıslı noterin ne için geldiğini bilmediğini söyleyen Yurdakul devamında şunları anlattı: '8 mart günü geri döndük. Ben Türkiye'ye dönerken inmeye 2 saat kala havada okudum raporun açıklandığını... Türkiye'ye gelince de Niyazi'ye söyledim Mehmet rapor açıklanmadan gelmeyeceğim demişti, bu rapora göre gelmeyecektir muhtemelen dedim. Bir daha da gelmedi zaten"


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Çiftlik Bank tosun yazılımcı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
tosun gitmemeliydi burada kalip tum akkoyunlara gecirmeliydi.
@soner_1970_gyfug klasik chp aklı işte tosun gelsin başkan yapın skıştaroğlu yerine
ben bu cocugun piyon oldugunu dusunuyorum birileri bunun ustune kurmus sonra git kaybol demis biz sana bakariz hayatimi yasa demis tahminin
çiftlikbank ceosu ,yiğit adam türkiyeye gelsin çiftlikbanka para yatırmak için param hazır.türkiyenin kalkınması bu genç girişimciler sayesinde olucaktır.
onca kamu spotu ve onca uyarılara rağmen hâlâ ben savcıyim diye arayanlara götürüp 30 yıllık birikimini veren insanımız var bizim. bizde yolunacak kaz bitmez.
tosun para yatıranlara kosun hesabı oldu .. millete ne para varmış arkadaş tosun yiyor bitmek bilmiyor ahahah
Trt bununla sohbet edip ciftligini gezip övdü yani devlet kanalı bu tosunu övdü gerisini süz düşünün hı hı
türkiyenin her yeri rant olmuş
Karısı, yazılımcısı, AKP'li sakallı tiyatrocu çığırtkanı şimdi tabi ki 'Ahh abi biz sütten çıkmış ak kaşığız, bizi de dolandırdı tosun' diyecek, bütün cezalardan yırtacaklar. Halbuki hepsi beraber götürdü.
şu tosunu gündemden çekin artık. bu olaylar bitmez bizde. onca uyarıya onca kamu spotuna rağmen bugün hâlâ 30 yıllık birikimini bir telefonla savcıyim diyenin dediği adrese bırakan insanımız var bizim
TOSUNUM BENİM YE PARALARI HELAL OLSUN ::)
BU MİLLETİN NE OLDUĞU BURDAN BELLİ..... BÖYLE BİR MAL ÇIKIP BİNLERCE İNSANI-APTALI DOLANDIRIYORSA ÜLKENİN DÜZELME ŞANSI BENCE YOK.........
chpnin akp yi çıldıracak adayı bu tosun mu yoksa ?
Kolunda 750 bin TLi'lik saat bulunan bakanın ülkesinde,tüyü çıkmamış yeni yetme birinin halkı bu denli ölçüde dolandırılması abes karşılanmamalı.Balık baştan kokar.
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