Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme: İhaleyle satılacaklar!

Türkiye'yi sarsan Çiftlik bank soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son haber Sakarya'dan geldi. Çiftlik Bank olayına ilişkin ilk soruşturmayı başlatan ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın da dahil 9 kişinin tutuklandığı soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı; Taraklı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğindeki tavuk ve yumurtaların satışı için karar aldı. Karara göre çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihale ile satılacak. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ihaleyi Taraklı Mal Müdürlüğü yapılacak. Satıştan elde edilen gelir ise soruşturma kapsamındaki mağdurların parasının ödenmesinde kullanılacak.

Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da Taraklı'daki bu çiftliğin açılışına katılmıştı. Kural, açılışa neden katıldığını 'Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım.' diyerek açıklamıştı.