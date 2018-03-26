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Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme: İhaleyle satılacaklar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:02 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank organizasyonuna ilişkin soruşturmada gündem yaratacak bir gelişme daha yaşandı. Olaya ilişkin ilk soruşturmayı başlatan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank'ın Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki çiftliğindeki tavuk ve yumurtalar için satış kararı aldı. Çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihale ile satılacak.

Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme: İhaleyle satılacaklar!

Türkiye'yi sarsan Çiftlik bank soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son haber Sakarya'dan geldi. Çiftlik Bank olayına ilişkin ilk soruşturmayı başlatan ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın da dahil 9 kişinin tutuklandığı soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı; Taraklı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğindeki tavuk ve yumurtaların satışı için karar aldı. Karara göre çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihale ile satılacak. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ihaleyi Taraklı Mal Müdürlüğü yapılacak. Satıştan elde edilen gelir ise soruşturma kapsamındaki mağdurların parasının ödenmesinde kullanılacak.

Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da Taraklı'daki bu çiftliğin açılışına katılmıştı. Kural, açılışa neden katıldığını 'Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım.' diyerek açıklamıştı.

İSTANBUL'DAN YÜRÜTÜLECEK

Bütün Türkiye'yi sarsan Çiftlik Bank olayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün bütün il başsavcılıklarına bir yazı göndererek soruşturmaların şirketin merkezi Ümraniye'de bulunduğu için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceğini, bu konuda daha önce başlatılmış soruşturma dosyalarının İstanbul'a gönderilmesini istemişti. Başsavcılık ayrıca Çiftlik Bank organizasyonunda toplanan paranın bugüne kadar bilinen miktarıyla 511 milyon lira değil; (132 bin 222 katılımcı tarafından yatırılan) 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira olduğunu belirtmişti.

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Çiftlik Bank ihale Mehmet Aydın tosun

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