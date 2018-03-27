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Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurduğu mavi yumurta üretim tesisinin davullu zurnalı açılış görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üyeler oldukça mutlu ve heyecanlı görünüyor.

Binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank'la ilgili operasyonlar sürerken, şirketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde '5 milyon mavi yumurta üreteceğiz' vaadiyle kurduğu Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapılan açılışındaki görüntülerde, katılımcıların heyecanı dikkat çekti. Açılışta konuşan üyeler, Çiftlik Bank'ta ticarete büyük umutlarla başladıklarını söylüyor. Büyükbaş, küçükbaş hayvan ya da para vererek uygulamaya katılan, dolandırılacaklarından habersiz çok sayıda kişinin açılışta davul zurna ve mangal partisi eşliğinde eğlendiği görülüyor.

DHA'nın haberine göre burada yaptığı konuşmada pazara 5 milyon mavi yumurta sokacaklarını belirten Mehmet Aydın, şunları söylüyor:

"Mavi yumurta üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis. Çünkü mavi yumurta üretimi şu anda dünyada sadece süs tavukçuluğu olarak yapılıyor ve bunun endüstriyel bir üretimi yok. İlk olarak biz bu girişime başladık. Açtığımız tesisimizde günlük yaklaşık 80 bin mavi yumurta üreteceğiz. Bu yumurtalardan yaklaşık 5 milyon civciv ürettikten sonra günlük 5 milyon yumurta üretimi yapacağız. Daha sonra bu yumurtaların 2 milyonu Türkiye pazarına gidecek, 3 milyonunu da yurt dışına ihraç edilecek. İyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız arkadaşlarımız, üniversitelerle ortak çalışıyor. Bilimin ışığında ilerlemek bizim ilk hedefimiz. Boyuyor musunuz yumurtaları falan diyorlar, yumurtalar tamamen doğal. Kesinlikle hayvanların genetiğiyle oynanmadı. Bu hayvanlar yıllardır mavi olarak yumurtluyor. Besin değerlerini de Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarında test ettirip onaylattık. Çok yakında büyük atılımlarımız olacak, bu ne ilk ne de son."

Şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen bir kişi ise Çiftlik Bank'a oyuncu olarak başlayıp bu seviyeye geldiğini kaydederek, "Ben bir oyuncuydum, bayilik de yaptım, bölge müdürlüğü de yaptım. Türkiye sorumluluğunu da üstlendim. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum ve 26 yaşındayım. Emek verdiğimiz kadar bazı şeyleri elde ediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

TESİS, YEDİEMİNE TESLİM EDİLDİ

Tesis bir süre önce, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç'un 'Usulsüz faaliyet yürütülüyor' şikâyeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, yediemine teslim edildi. Geyve'de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden, aralarında CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
deligin agzında bekleyen fareye...kedi der ki; fare kardeş, ''o delikten çık, yan taraftaki delige gir sana 1 kilo peynir verecem''...bu ve buna benzer konuları, bu hikaye özetler... burada magduriyetten ziyade salaklık var. egoistlik var para hırsı var..yatırdıkları parayı üçe beşe katlayark alsalardı..onlar bizi salak yerine koyacaklardı..para kazanmayı bilmiyorlar diye...hiç üzülmüyorum..hak ettikleini bulmuş diyorum..
Helal olsun bu bebeye sözün bittiği yerdeyiz.
Tosun beslemek kolay değil..
Bu aptal görünüşlü oğlan bu işleri bilecek biri değil. Bu organize , URUGUAY ın seçilmesi,para transferleri , ve diğer işlemler bunun arkasında çok organize bir şebeke var. olduğunu gösteriyor. Zarrab davasında, Para transferlerinin hepsi belgeli. Sonra bu şirketin muhasebe ,avukat,çalışan üst düzey insanları kim?.Bu tosun tek başına mı ? Bunların sorgusu neden yapılmaz.? Sonra bu işten para kazananları, vergi idaresi gelin kazancınızın beyan ve vergisini verin diye çağıracak mı ? Bu işin arkası çok geniş.Uruguaydaki oto dikkati başka yöne çekmek için. Bu kadar ortada kimse görünmez.
bire on alacaktınız haaa!! Uyanıklar sizi !!
Kuluçkaya yattığınız mavi yumurtadan tosuncuk çıktı müjdeler olsun. Boşuna dememişler bu memleketin enayisiyle krizi bitmez diye. Aslında bunlar küçük işler memleketin en değerli arazileri şu günlerde satılıyor birileri de vatan millet sakarya diyip kerizleri uyutuyor. UYANIN
@cembaldan HAKLISINDIR AMA BİZLERE DÜŞMÜYOR O YERLER SORUN ORDA İŞDE AKP DİYE BAĞIRSAN YİYİCİ ELEBAŞI ZATEN ONLAR ŞUAN KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİZ ONU BİLMİYORUZ AMA YOK ÖLE BİYER YOK
kolay para peşinde koşanların sonu tosun "keriz görünce dayanamıyom" deyip hepsini kerizlemiş kerizler topluluğu :)))
aldınızmı mavi yumurtayı tosun kırmızı yumurtlatmış milleti :D
kimi köfte verip işi götürüyor, kimi makarnayla götürüyor. bu röportaj yaptıkları insanlar şimdi ne düşünüyorlar merak ediyorum :)
Ciftlik Bank olayi oyle sanildigi kadar kucuk bir olay degil.Tosuncuk ICEBERG in gorunen kismi,devlet bu isin icinde
Mavi yumurta üreteceksiniz de başınız göğe erecek..
röportaj yapılan insanları dinleyince yani ağzım açık kaldı diyecek söz bulamıyorum
SEDANIN PROĞRAMINDA ÜNLENEN SONRADA KOVDUĞU YALAKA LALE DİĞER BİR TANE VAR DİZİ FİLİMLERDE OYNAYAN ARTİS SUNUCU BUNLAR BİLE ALET EDİLMİŞ AKLIMA KASTELLİ REKLAMI GELDİ AMA KASTELLİ DELİKANLI ÇIKDI O ÖDEDİ BOÇLARI BUNDAN TIK ÇIKMAZ TOSUNUM EZİYOR PARALARI YE ULAN YEEEE YAKALANSAN BİLE KENDİNİ SAĞLAMA AL FAZLA YATMAZSIN BU ÜLKEDE SEN HAYATINI SAĞLAMA AL PARAYI İYİ SAKLA LAZIM OLACAK İLERDE
helal sana bebe ye parayı helaldir
Fakat benim dikkatimi bir şey çekti açılış tarihi 4 Kasım 2017 diyor, herkes kısa kollu, çocukların bile üzerinde t shirt var.. bu nasıl Kasım geçen yıl Kasım ayında Sakarya kaç dereceydi?
Her şeyi geçtim, bu kadar şarlatanı bir arada görüp kaçmıyorsan zaten kerizsindir :)
Ap-tal-lar.
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