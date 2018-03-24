Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "saadet zinciri" olduğu sonucuna varılan şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında 5 Şubat’ta MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekiplerince Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri’nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi’nde 2 çiftlik kuracaklarını ilan etti. Ancak şirketin, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Sümer Plaza’nın 12’nci katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri’de Tauk adlı 2, Tokat’ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri’de iki AVM’de Somunarası ve Şah Mangal adıyla 6 restoran işlettikleri belirlendi.

YÜZDE 200 KAR PAYI VAADİ Toplam 44 bin kişinin Anadolu Farm'a üye olduğu, bunların yaklaşık 4 bin 500'ü aktif olarak sisteme dahil olup para yatırarak sanal alışveriş yaptı. Sisteme daha çok üye yapabilmek için taahhüt yolunu kullanan ve yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisini veren firma yetkilileri, bu zamandan sonra da üyelerinin her alacağına karşılık yüzde 200 kar payı vaadinde bulundu. Bu süreçte üyelerine ayrı bir güvence vermek isteyen yetkililer, istemeleri halinde üyelerinin satın aldıkları sanal ürünleri geri alabilme garantisi verdi. Şirket, sanal çiftlik hayvanlarının alım satım işlemlerindeki para transferini ise banka üzerinden yaparak bu şekilde üyelerine güven sağlamaya çalıştı.

Yöneticiler, kar payını geri verebilmek için ise aktif olarak sistemde oyun oynama koşulunu sundu. Sanal oyunda alınan hayvanın bir yıl yaşayabildiği ve bu süreç sonunda oyun oynayan kişiye kazancının verileceği vaadinde bulunuldu. Bir yıl sonra hayvanın ölümünün ardından üyelerin oyun üzerinden tekrar hayvan satın alarak sözde kar paylarını almaya devam edebilecekleri vaat edildi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ekolium Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özakan (25) ve şube müdürleri V.M. ve A.Ö.’yı gözaltına aldı. Dün nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile şüphelilerin Sümer Plaza’daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restoranlara, üyelerden alınan paralarla satın alınan 20 arazinin tapu kayıtlarına el kondu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı. ŞİRKET 8 AY ÖNCE FAALİYETE GEÇMİŞ Yürütülen soruşturmada internet üzerinden 'Anadolu Farm' adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin aktif 4 bin 500 üyesi, toplanan paranın da yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirlendi. Paranın bir kısmının başlarda oyuna katılan üyelere verildiği, kalanıyla araziler alındığı restoranlar açıldığı tespit edildi. Tutuklanan Fehmi Özakan’ın alınan ifadesinde ”Kimseyi dolandırmadık. Topladığımız paraların bir kısmını üyelere kar olarak verip, restoranlar açarak, arazi satın aldık. Biz, Çiftlik Bank gibi değiliz. Şirketimizin el konulan mal varlığı, üyelerden toplanan paraları karşılamaya yeter de artar bile” dediği bildirildi.