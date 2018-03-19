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Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

Günlerdir konuşulan iddia doğru çıktı. Çiftlik Bank skandalının mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı. Dolandırıcılar, mağdurlara "Paranızı geri alacağız" deyip kişi başı 1000'er lira aldılar.

Dolandırıcılar paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. CNN Türk'ten Büşra Cin'in haberine göre İstanbul'da 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

CNN TÜRK'e konuşan Avukat Serdar Öktem mağdurları uyardı. "Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan bir kaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar. Birileri geliyor, 500'er lira para veririsnezi 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çiflikbank a kaptırdığınız paraları geri alacağız diye sizlerden para alanlardan paralarınızı geri almamız için kişi başı 250 tl ye yardımcı oluruz :)
çiftlikbanka ben de para yatırmak istiyorum.adanada şubesi var mı?
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