Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Dolandırıcılar paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. CNN Türk'ten Büşra Cin'in haberine göre İstanbul'da 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

CNN TÜRK'e konuşan Avukat Serdar Öktem mağdurları uyardı. "Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan bir kaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar. Birileri geliyor, 500'er lira para veririsnezi 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor."