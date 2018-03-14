Çiftlik Bank nedir? Saadet zinciri olduğu söylenen Çiftlik Bank insanları dolandırdı mı?

Türkiye'de topu dolandırıcılık haberlerine bir yenisi Çiftlik Bank ile katıldı. Çiftlik Bank mağdurları seslerini duyurup paralarını veya yatırım yaptıkları hayvanları istiyorlar. Pek Çiftlik Bank nasıl bir sistemdi; Çiftlik Bank kullanıcıları nasıl mağdur oldular? ÇİFTLİK BANK NEDİR, SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYORDU? 200 bin TL yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyelere, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor. SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ SPK yaptığı inceleme sonrası Çiftlik Bank ie ilgili şu açıklamayı yaptı: Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde; Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sistemi'nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ÇİFTLİK BANK SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR? 27 yaşındaki Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’ın asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 8 Haziran 2017 tarihinde Buenos Aires’teki Türkiye’nin Arjantin Büyükelçiliği’ne gitti ve Avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Aydın, ev adresi olarak ise Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’yu gösterirdi. Carrasco yalnızca başkent Montevideo’nun değil, Uruguay’ın en lüks semtlerinden biri olarak biliniyor. BAKANLIKTAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK UYARISI Çiftlik Bank ile ilgili şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önce inceleme, ardından soruşturma başlatmıştı. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank oyunun 'nitelikli dolandırıcılık' olduğunu açıkladı. Bakan Tüfenkci'nin sözlerinin satır başları şöyle:

Bu incelemeyi, niyet kötü olunca 'Bakanlık ödemelerimizi durdurdu, bilmem ne yaptı. Bankalara blokaj koydurdu.' Hiçbir blokaj da yok bir şey yok. Zaten sistem sakat olduğu için bu belli bir yerde patlıyor. Parayı toplayamadığı için yoksa eğer üyelerine ödemeler yapacaksa hiçbir engel yok. Hiçbir hukuki engel yok. Ödemelerini yapabilir, taahhütlerini yerine getirebilir. Sadece biz tespit ettiğimiz hususlarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Piramit satış dediğimiz saadet zinciri kapsamında işlem yapması noktasında suç duyurusunda bulunduk. Bu sadece davanın açılması da yetmez, savcılık da inceleme yapacak. Dava açılmasına karar verilirse dava açılacak. Vatandaşlarımız çok dikkatli olması lazım. Bu tür hayali kâr, yüzde 33'lere varan kâr vaat ediyor. Sisteme giriş yavaşladığı için bu sefer faaliyet alanlarıyla ilgili 'ben şu işleri yapıyorum, şarküteri aldım, bilmem ne yaptım' Dolayısıyla oradan elde ettikleri kârlarla o sistemi döndürmeleri mümkün olmadığını gördükleri için bu bahanelerle insanları kandırıyorlar. Ben bir kez daha söylüyorum. Bakanlık incelemesi bitmiştir, raporları ilgili yerlere vermiştir.