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Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'ın yurt dışına kaçan sahibi Mehmet Aydın'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anına ait fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın pasaport kontrolünden geçerken görülüyor.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış, yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf ortayı çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın Uruguay kaçış anı

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